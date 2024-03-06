竹北西區尚有閒置公有地 王炳漢爭取設立實驗高中

新竹縣市人口持續增長，高中職教學資源備受關注，尤其以竹北市需求最為迫切。新竹縣副議長王炳漢盤點閒置公有地，發現竹北西區文小十用地，面積共有1.87公頃，扣除目前使用後，剩餘的1.1公頃適合規畫成縣立實驗高中興建用地。新竹縣長楊文科昨天也與王炳漢到場會勘，楊文科也表示，將請相關單位盡速規畫。

王炳漢昨天邀集楊文科、新竹縣教育局長楊郡慈等官員，會勘竹北市西區的閒置公有地。王炳漢說明，竹北文小十用地面積有1.87公頃，目前有華興非營利幼兒園占0.38公頃，運動設施和景觀工程占0.37公頃，剩餘的1.1公頃就適合規畫為縣立實驗高中興建用地。

楊文科也認同，縣府本來就要解決本地高中就近入學員額不足的問題，很感謝王炳漢提出運用西區土地的想法，他會交代相關單位盡速朝此方向規畫評估，讓這些土地能夠發揮最大效益。

王炳漢和楊文科一行人，接著也會勘西區3筆閒置土地，分別是竹北溪洲段號特定農業區農牧用地，面積3.3公頃；竹北貓兒錠段特定農業區農牧用地，面積13.3公頃；竹北華城段特定農業區農牧用地，面積4.3公頃。