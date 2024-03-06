苗栗頭屋310辦大型健康篩檢 提供「一條龍」及加值服務

苗栗縣衛生局結合頭屋鄉衛生所、鄉公所等單位，並與台中童綜合醫療團隊合作，3月10日星期天上午7點至10點，將在頭屋文德宮辦理大型整合性免費健康篩檢，並以「一條龍」方式提供加值服務。這次篩檢，衛生局另加碼提供50歲以上男性攝護腺抽血檢查。

苗栗縣衛生局指出，頭屋大型健康篩檢當天定點為鄉親提供一條龍加值服務，包括一站式健康檢查，鄉親不必多地奔波，一次完成成人健檢（含B、C型肝炎篩檢)、四癌篩檢及男性攝護腺檢查。此外也推出加值服務，包括提供流感、13價肺炎鏈球菌及新冠疫苗接種、長者功能及營養評估等多項免費服務，檢查完畢有精美小禮物。

衛生局指出，頭屋大型篩檢提供的篩檢項目包括，成人健檢（40至64歲，每三年一次；65歲以上每年一次）；乳房攝影檢查（45至69歲婦女每兩年一次）；子宮頸抹片檢查（30歲以上婦女，每年一次）；糞便潛血檢查（50至74歲每兩年一次）；口腔黏膜檢查（18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔或已戒除的原住民鄉親，每兩年一次），此外，30歲以上有嚼檳榔及已戒者、吸菸者，每兩年一次；B、C型肝炎檢查( 45至79歲，終身一次）。

健康加值服務方面，50歲以上男性提供攝護腺檢查；流感疫苗接種（50歲未曾接種民眾）；新冠疫苗（符合接種者請攜帶黃卡）；肺炎鏈球菌疫苗（滿65歲未曾接種者），還有長者功能、營養評估服務。

衛生局提醒鄉親，活動當天要記得帶健保IC卡及身分證，核對是否符合篩檢資格；參加成人健檢民眾，檢查前一天午夜12點起必須禁食空腹6至8小時，當天早上勿吃早餐，抽血後會提供簡式早點。相關篩檢問題可洽頭屋衛生所電話（037）253534。

衛生局指出，苗栗縣去年四癌篩檢共6萬4511人次，其中發現癌前病變人數974人次，確定癌症243人次；頭屋鄉去年有1194人接受四癌篩檢，發現癌前病變11人次、確診癌症4人次。