竹縣青年培力啟航 16場活動、3體驗營即日起免費報名

新竹縣青年培力及志願服務多元體驗營隊，今年以「竹young領航」為主題，規畫4期、16場青年培力活動及3梯次志工服務體驗營隊，希望開拓年輕人視野，激發他們的熱情，歡迎15到45歲青年免費報名參加。

今天舉辦記者會，藝人張粹方(Dena)受邀擔任青年領航員，縣長楊文科親自為她披上彩帶，共同按下火箭氣球，象徵青年盡情學習探索正式啟動。

楊文科指出，新竹是全國最年輕的城市，青年培力計畫是竹縣青年政策中重要的一環，從2022年開始，竹縣共推出超過40堂培力課程和9梯次的營隊，累積至今參與人數超過千人，從中培育出超過5百名的青年志工。

今年的活動規畫有趣實用，如實地探訪鯨豚協會了解鯨豚擱淺救援、至香園紀念教養院協助中秋公益禮盒的製作、邀請攻城獅球隊分享打造獨一無二的紫衣風潮，還要帶領青年走進新埔齊力造窯等。另外，不用到澎湖就可就近到新豐鄉認識石滬文化並協助修復體驗石，也是珍貴的經驗。

教育局長楊郡慈表示，今年青年培力活動有環境永續、弱勢關懷、在地文化等多元議題，並注入國際視野。其中規畫在暑期辦理3梯次的「志工多元特色服務營隊」，以雙語扶助、偏鄉關懷及文化保存為主題，讓青年朋友善用英語能力協助弱勢孩童與國際接軌、邀請知名棒球選手與青年一同以球會友，內容豐富有趣。

第一期3月至5月活動即日起開放線上報名(https://www.surveycake.com/s/KZ67v)，第一場將於3月31日登場，特別邀請家具修復師來到縣府分享漂流木再製傢俱過程，學習環境永續概念還有精彩的手做體驗，另外還有世界觀點新聞探險，相揪淨灘，永續&惜食和菓子體驗手作等等。詳細可電洽縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2824。