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開創農民沙龍！竹北市要協助行銷農漁作物、打造市集

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為行銷竹北市特色農漁產品與打造農民市集，竹北市公所特舉辦農民沙龍，邀請到竹北市農會、竹北市各產銷班、青農聯誼會竹北分會等與在地農友平等互相交流。圖／竹北市公所提供
為行銷竹北市特色農漁產品與打造農民市集，竹北市公所特舉辦農民沙龍，邀請到竹北市農會、竹北市各產銷班、青農聯誼會竹北分會等與在地農友平等互相交流。圖／竹北市公所提供

為行銷竹北市特色農漁產品與打造農民市集，竹北市公所特舉辦農民沙龍，邀請到竹北市農會、竹北市各產銷班、青農聯誼會竹北分會等與在地農友平等互相交流，這次取得共識，公所除了協助行銷打開能見度、開拓展售通路藉以提升買氣，也鼓勵農友建立品牌且優化增加識別度。

竹北市長鄭朝方表示，早期竹北以農立鄉，民國77年改制為竹北市，現今的竹北是靠著農友撐出的一片天。隨著時代更迭，竹北從農業鄉轉型為文化科技城，但農業仍是竹北市推進的碁石。

針對農業面臨轉型，由傳統轉向精緻化，竹北市公所責無旁貸，這次特召開沙龍聚會匯聚農友，針對農漁牧業互相交流，預計下半年舉辦農民市集來貼近需求，達到實質效益。

鄭朝方進一步說，竹北面積為46.83平方公里，耕地面積則為15.86平方公里，占竹北三分之一，市公所為推展農村風光，去年12月舉辦的「陌上花開藝術節」就是農業品牌精緻化的第一步，未來開辦的農民市集將以城市農夫與科技農夫為題。

此次農民市集行前沙龍，竹北市公所與農友取得共識，將協助行銷打開能見度、開拓展售通路藉以提升買氣，同時鼓勵農友建立品牌且優化增加識別度。透過「地產地銷」、強調「當季食材」、深化「食物安全」觀念，來創建特色農民市集，讓採買民眾買的安心、吃的放心，才能有效增加消費者黏著度、永續經營。

鄭朝方認為農民市集在先進的歐美國家相當普遍，有的甚至成為知名觀光景點，或是著名的文化活動，他也期許下半年度舉辦的「陌上花開」與「農民市集」能為竹北帶來嶄新的城市意象。

這次取得共識，公所除了協助行銷打開能見度、開拓展售通路藉以提升買氣，也鼓勵農友建立品牌且優化增加識別度。圖／竹北市公所提供
這次取得共識，公所除了協助行銷打開能見度、開拓展售通路藉以提升買氣，也鼓勵農友建立品牌且優化增加識別度。圖／竹北市公所提供

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