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竹北燈節17天42萬人參觀 鄭朝方：將籌畫嶄新科技燈節

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市長鄭朝方表示，近期前往台南考察台灣燈會，汲取經驗及各項運作細節、危機處理應變措施等，將籌劃明年度全面嶄新科技燈會，讓竹北燈節成為具指標性的文化活動。記者巫鴻瑋／攝影
市長鄭朝方表示，近期前往台南考察台灣燈會，汲取經驗及各項運作細節、危機處理應變措施等，將籌劃明年度全面嶄新科技燈會，讓竹北燈節成為具指標性的文化活動。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，燈會以「未來世界」為主題，打開竹北能見度，加上交通鄰近高鐵，市公所統計為期17天燈節突破42萬人次。市長鄭朝方表示，近期前往台南考察台灣燈會，汲取經驗及各項運作細節、危機處理應變措施等，將籌劃明年度全面嶄新科技燈會，讓竹北燈節成為具指標性的文化活動。

鄭朝方表示，此次燈會以「未來世界」為主題，開幕以來話題不斷，網路傳播的力量不容小覷，不僅創造燈節聲量，更順勢打開竹北能見度，再加上燈區就在新竹高鐵站旁，步行約3分鐘即可抵達，吸引許多鄰近縣市的民眾，甚至有遠從屏東的朋友到訪，以一日生活圈形式，先是漫遊竹北各景點再到燈區，感受竹北文化與科技兼容並蓄的獨有城市魅力。

2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，最後一天5萬5千人到訪再創人流高峰，為期17天燈節突破42萬人次，其中燈區為互動及觸動式，讓燈會如同嘉年華熱鬧，更是竹北的夜間樂園，又以「你做了什麼顏色的白日夢區」為最佳人氣第一名。

鄭朝方表示，這是他上任一年兩個月來首次親自監督的燈節，為公所團隊上下一心努力的成果，才能擁有連番佳評及推薦。明年竹北燈節將持續以科技為主題，同樣融入城市美學、創建質感建設，呈現專業、創意且突破以往的燈節敬請民眾拭目以待。

為此鄭朝方近期特地前往台南考察台灣燈會，汲取經驗及各項運作細節、危機處理應變措施等，並著手籌劃明年度全面嶄新燈會，要讓竹北燈節成為具指標性的文化活動，讓竹北市民感到榮耀。

新竹縣2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，燈會以「未來世界」為主題，打開竹北能見度。圖／市公所提供
新竹縣2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，燈會以「未來世界」為主題，打開竹北能見度。圖／市公所提供
2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，最後一天5萬5千人到訪再創人流高峰，為期17天燈節突破42萬人次。記者郭政芬／攝影
2024竹北燈節3月3日圓滿落幕，最後一天5萬5千人到訪再創人流高峰，為期17天燈節突破42萬人次。記者郭政芬／攝影

台灣燈會 考察 鄭朝方

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