鼓勵參加癌症首次篩檢 苗栗衛生局即起送「首篩禮」

苗栗縣衛生局鼓勵縣民完成癌症首次篩檢，即日起推出「首篩禮」活動，只要符合第1次參加癌症篩檢的民眾就贈送每人一份「首篩禮」，可獲超商禮券100元，共有4500份，因數量有限，送完為止。

苗栗縣衛生局指出，衛福部111年國人十大死因統計，惡性腫瘤連續51年居首位，每年有超過1萬人死於大腸癌、乳癌、子宮頸癌和口腔癌等4大癌症，定期癌症篩檢是提升健康生活最好方式，早期篩檢也可有效早期治療。

衛生局表示，今年符合首次參加篩檢對象，其中大腸癌首篩為63年次且足歲滿50歲、乳癌篩檢為68年次45足歲、子宮頸抹片為83年次30足歲或6年以上未做過抹片者，民眾可至18鄉鎮市衛生所領取「首篩禮」。

衛生局表示，依衛福部國民健康署統計及台灣大規模篩檢資料分析顯示，每兩年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；定期子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每兩年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

苗栗縣衛生局表示，目前政府補助的癌症篩檢項目成本效益高、操作檢測簡單，透過大規模推動癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率，鼓勵大家啟動防疫防癌新生活運動，相關問題或有任何疑問，請撥打保健科癌症防治專線037-558560或電洽各鄉鎮市衛生所洽詢。