需要適當的人…楊文科突人事異動 多位局處副手換人

新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文化局、行政處、新聞處等，不過工務處副處長依舊懸缺。楊文科強調，適當的時刻，需要適當的人來支持、參與各局處工作，希望大家好好努力，縣府團隊一向都是奉公守法、全力以赴。

楊文科也在會中宣布調動名單，包括行政處副處長由原新聞處副處長高佩菁接任，新聞處副處長則由原教育局副局長蔡淑貞接任，教育局副局長由原文化局副局長林益洲接任，文化局則由原行政副處長朱淑敏接任。

楊文科也說明調動原因，適當的時刻，需要適當的人來支持、參與局處工作，希望大家好好努力，縣府團隊都非常努力、認真，一向都是奉公守法、全力以赴，不過很多工作都是階段性任務，因此針對局處副手，也要輪調、新指派。

楊文科強調，不論是鄉親還是企業，只要屬於新竹縣服務的對象，縣府一本初衷，努力來協助大家，讓工商業持續繁榮，讓人民生活安居樂業，這就新竹縣府目標和理念，包括老中青幼通通照顧、拚經濟、重文教、享福利、樂安居，希望和大家共勉之、繼續努力。

據悉，新派任的教育局副局長林益洲為工務處出身，熟悉工程方面的業務及流程，未來教育局興建學校諸多細節，將仰賴林益洲專業；接任新聞處副手的蔡淑貞，任公職已31年，在教育局也有23年豐富資歷，曾任教育局各科科長、副局長等職，也曾擔任行政處前身、掌管新聞科業務的綜合發展處副局長，對於新聞業務相當了解。

至於朱淑敏曾擔任文化局副局長，對文化局早已業務駕輕就熟；高佩菁在縣府資歷豐富，過去曾經代理過行政處文檔科長，當時新聞處尚未成為獨立局處時，也隸屬行政處，熟悉行政處各項業務，回歸行政處恰如其分。