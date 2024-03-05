快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

需要適當的人…楊文科突人事異動 多位局處副手換人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局文化局、行政處、新聞處等，不過工務處副處長依舊懸缺。楊文科強調，適當的時刻，需要適當的人來支持、參與各局處工作，希望大家好好努力，縣府團隊一向都是奉公守法、全力以赴。

楊文科也在會中宣布調動名單，包括行政處副處長由原新聞處副處長高佩菁接任，新聞處副處長則由原教育局副局長蔡淑貞接任，教育局副局長由原文化局副局長林益洲接任，文化局則由原行政副處長朱淑敏接任。

楊文科也說明調動原因，適當的時刻，需要適當的人來支持、參與局處工作，希望大家好好努力，縣府團隊都非常努力、認真，一向都是奉公守法、全力以赴，不過很多工作都是階段性任務，因此針對局處副手，也要輪調、新指派。

楊文科強調，不論是鄉親還是企業，只要屬於新竹縣服務的對象，縣府一本初衷，努力來協助大家，讓工商業持續繁榮，讓人民生活安居樂業，這就新竹縣府目標和理念，包括老中青幼通通照顧、拚經濟、重文教、享福利、樂安居，希望和大家共勉之、繼續努力。

據悉，新派任的教育局副局長林益洲為工務處出身，熟悉工程方面的業務及流程，未來教育局興建學校諸多細節，將仰賴林益洲專業；接任新聞處副手的蔡淑貞，任公職已31年，在教育局也有23年豐富資歷，曾任教育局各科科長、副局長等職，也曾擔任行政處前身、掌管新聞科業務的綜合發展處副局長，對於新聞業務相當了解。

至於朱淑敏曾擔任文化局副局長，對文化局早已業務駕輕就熟；高佩菁在縣府資歷豐富，過去曾經代理過行政處文檔科長，當時新聞處尚未成為獨立局處時，也隸屬行政處，熟悉行政處各項業務，回歸行政處恰如其分。

教育局 文化局 楊文科

延伸閱讀

影／竹縣鄉鎮長齊聚縣長室幫打氣 楊文科涉貪：公道自在人心

涉竹北天坑事件明確 調查局掌握楊文科圖利事證

獨／楊文科涉貪發動搜索關鍵曝光 竹檢：偵查不公開

楊文科捲入竹北天坑貪汙案 地方藍綠民代都感震驚

相關新聞

最醜中壢火車站確定今年拆了 中壢臨時新站6月15日啟用

桃園市台鐵中壢火車站被網稱「最醜的車站」，確定要拆了！「中壢臨時新站」硬體完成，交通部鐵道局北部工程分局正趕工做最後內外...

恐遭標售 苗栗市西勢尾福德廟發起樂捐「搶救」廟地

苗栗市西勢尾福德廟占用市公所土地約13坪，因近年來縣內有多處廟地所屬不明而遭標售，管理委員會憂心忡忡，最近發起樂捐，包括...

需要適當的人…楊文科突人事異動 多位局處副手換人

新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文化局、行...

竹縣敬老愛心卡及愛陪卡臨櫃製卡 今起隨辦隨取免等待

為減少長輩及持有身心障礙證明的縣民申領敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡的等待時間，新竹縣政府推出便民服務，自今天起民眾可視自身...

影／竹縣鄉鎮長齊聚縣長室幫打氣 楊文科涉貪：公道自在人心

新竹縣長楊文科近來官司纏身，新竹縣各鄉鎮長今天上午特地前來縣長室為楊文科加油打氣，除了民進黨籍竹北市長鄭朝方和新豐鄉長徐...

視察桃捷棕線 鄭文燦盼市府別漏接球

行政院副院長鄭文燦昨到桃園視察捷運棕線，強調市府負擔已減少，要盡速規畫、發包，及早啟動桃園車站大站區策略性都更等，「不要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。