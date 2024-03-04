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關西幸福巴士3月5日通車 路線含全鎮預約超便利

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣政府今天說，關西鎮幸福巴士明天起正式通車，有關西至下橫坑、玉山線等6條路線，其中1條路線為全鎮預約線，民眾可在行程前1天預約，鎮內任何地點皆可送達搭乘。

關西鎮公所舉行幸福巴士通車典禮，新竹縣副縣長陳見賢、關西鎮長陳光彩、新竹監理所所長吳季娟等人出席，陳見賢致詞說，幸福巴士通車將供民眾更便利搭乘需求，目前有6條營運路線，未來也可持續滾動式檢討，盼更貼近民眾所需。

交通旅遊處指出，關西幸福巴士通車路線包含有「關西－下橫坑」「關西－六曲窩」「關西－金鳥樂園（A線）」「關西－金鳥樂園（B線）」「關西－玉山線」以及「全鎮預約線」共6條路線。

交旅處說，其中「全鎮預約線」路線是讓關西幸福巴士更能彈性運用，若關西鎮民有搭乘需求，可於前1天預約，鎮內任何地點都可送達，以提供民眾就醫、就學、購物、訪友等基本交通服務。

巴士 新竹 玉山

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