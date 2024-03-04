公路局擬取消台68榮濱路匝道 竹市議員、市府反對

台61線西濱快速道路全線僅剩竹縣鳳鼻至竹市香山段缺口，仍與一般省道共線，交通部公路局3日在南寮召開綜合規畫階段地方說明會；市議員劉康彥指出，基於市民安全、交通順暢與提升生活品質，他支持興建高架工程，不過，對於公路局擬取消東西向快速道路台68線榮濱路匝道，並在新竹漁港上方施作「台68系統交流道」串連台61，他表示反對。

劉康彥說，台61全線只剩大新竹地區鳳鼻至香山段約10公里未闢建，造成台15線西濱公路南北向通過性車流與地區性車流混雜，不僅大小車禍零星不斷，柏油品質更是惡劣，南寮民眾等待紅燈的秒數也超長，西濱路沿線居民更是受大車震動和噪音影響，嚴重干擾生活。

劉康彥指出，基於安全、交通順暢與改善生活品質，此高架新建工程是勢在必行，尤其南寮地區的路線設計已避開爭議與影響最大的海濱路，改走新港二路，已符合地方普遍共識。

此外，為串連路網，公路局有意延伸台68至新竹漁港上方銜接未來的台61高架，但遭民眾反對。劉康彥說，台61主體工程若再加上台68系統交流道，未來將有無數支橋墩落在新竹漁港，嚴重衝擊景觀，甚至在地居民無法就近使用系統交流道，再加上原榮濱路匝道上下台68的功能被迫取消，他反對這樣的規畫。

劉康彥表示，當台61鳳鼻至香山段缺口完成後，台15的「通過性車流」勢必大減，至少6至7成移轉到新建的台61高架快速道路。因此，台68若要銜接台61，其實可由台68下台15線竹港大橋匝道，不管左轉南下或右轉北上，請公路局新設的交流道銜接台61即可。

對此，市府交通處表示，交通部去年拜會市府時，市府站在民意及專業立場即表達台68線榮濱路匝道與南寮大道是新竹縣、市往返南寮漁港非常重要的連絡道路，其設置目的就是為了解決長期以來東大路四段往返南寮漁港的交通瓶頸，若因新設台68與台61系統交流道而廢除榮濱路匝道與縮減南寮大道，將重蹈覆徹造成東大路四段交通瓶頸，嚴重影響沿線居民生活與進出交通，也是當地居民的心聲。

交通處表示，新設系統交流道對於南寮地區弊大於利，橋梁體積龐大，對整體南寮漁港環境與景觀衝擊甚鉅，亦會減少台15線過路車流，影響周邊店家商機。因此，市府為兼顧南寮地區居民通行權利與生計，建議台68線應維持現況，於鳳崗與港南附近設置交流道，增加台15線與台61線連接便利性與南北車流分流重要性。