竹市首座低碳建築 2800萬元打造建華市民活動中心今啟用

新竹市府自2014年起投入逾8億元修建28座市民活動中心，迄今已完成23座，尚有5座仍在興建當中，其中，市府斥2800萬元打造「建華市民活動中心」，這也是竹市首座低碳建築的的市民活動中心，於今天完工啟用，室內空間約88坪，運用可循環再造的木構、鋼構建材，減少二氧化碳排放，外觀上屬於北歐風木造玻璃屋，十分精緻亮眼。

市府指出，全市目前共75座活動中心，市府2014年起投入逾8億元修建28座市民活動中心，目前還有5座仍在興建中，分別是振興、豐功、明湖、南寮、新民活動中心。

市長高虹安說，建華里長年無市民活動中心供里民集會活動使用，經市府協調規畫，以建華國中校地興建市民活動中心，不但將校園空間活化，也解決了用地問題。今日落成後可提供巡守隊值勤、社區關懷據點共餐以及樂齡課程、歌唱舞蹈班、書法、日語、客語等終身學習課程，創造社區、學校「共生」、「共好」的優質環境。

高虹安說，建華市民活動中心是當地里民眾所期盼的公共建設，市府傾聽民意、活化校地空間，幾經努力下終於完工啟用，讓市民享有更優質的休閒活動場域。

民政處長施淑婷表示，建華市民活動中心啟用後可作為社區食堂、社區教室、展覽空間等活動場域，提供地方辦理關懷據點、多元課程，凝聚在地情感，更是里民朋友休憩的好去處，落實「幸福友善、老幼共好」施政理念，美輪美奐的活動中心，將成為在地美學新地標。