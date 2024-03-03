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不砍樹的環保衛生紙 苗栗議員結合庇護工場支持宣導

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張顧礫昨天結合阿昌清潔庇護工場等單位，辦理友愛大地贈樹苗公益活動，獲得熱烈回響。圖／阿昌清潔庇護工場提供
苗栗縣議員張顧礫昨天結合阿昌清潔庇護工場等單位，辦理友愛大地贈樹苗公益活動，獲得熱烈回響。圖／阿昌清潔庇護工場提供

3月植樹月，苗栗縣議員張顧礫昨天辦理友愛大地贈樹苗公益活動，送出約500包「阿昌清潔庇護工場」品牌環保衛生紙，宣導支持身心障礙就業及友善環境，不砍樹使用再生紙製造的衛生紙。

阿昌清潔庇護工場於2017年8月成立，一開始僅有清潔項目，後來異業結盟，紙廠利用再生紙製造的環保衛生紙，交由庇護工場包裝成串，打出「阿昌清潔庇護工場」品牌，紙廠再配送到各地通路，目前庇護工廠有13名身障者工作，推算去年環保衛生紙，就貢獻減碳785.9噸，相當於種下2710棵樹。

張顧礫支持身障者庇護就業，希望苑裡鎮也設據點，尤其是3月植樹月，特別結合阿昌清潔庇護工場等單位，昨天在服務處、苑裡鎮農會山腳辦事處前廣場，辦理友愛大地贈樹苗公益活動，民眾持統一發票兌換樹苗，可以獲贈環保衛生紙，獲得熱烈回響，送出約500包衛生紙，發票將捐給苗栗家扶中心。

阿昌清潔庇護工場負責人劉詩詣說，昨天2場活動，希望透過這樣的合作，能夠喚起更多人對環保和身障就業的關注，得到更多的倡導和參與，促進社會的共融與進步。

庇護工場 衛生紙 身障者

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