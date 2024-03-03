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弋果傳愛百名志工新竹南寮淨灘 最小志工才3歲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
弋果國際教育集團到新竹市南寮海岸線舉辦「弋果傳愛淨灘行動」，由總部百名志工打頭陣，總共清出近1.5公噸廢棄物。圖/弋果國際教育集團提供
弋果國際教育集團到新竹市南寮海岸線舉辦「弋果傳愛淨灘行動」，由總部百名志工打頭陣，總共清出近1.5公噸廢棄物。圖/弋果國際教育集團提供

聯合國資料顯示，每年有超過1000萬噸的塑膠垃圾被倒入海洋，按照這樣的速度，到了2050年海洋的垃圾可能比魚還多。弋果國際教育集團邁入25周年，本周六日前往新竹南寮海岸線舉辦淨灘活動，由總部百名志工打頭陣，不畏寒冷清出近1.5公噸廢棄物，其中，年紀最小的志工才3歲，非常不容易。

弋果國際教育集團指出，這兩天志工團冒著10度左右的低溫及強勁海風，動員百人戴上手套、拎著麻布袋，沿著新竹南寮海岸線一路綿延近1公里撿拾攤上垃圾，並奮力挖出石頭縫中的各種廢棄物。

志工團隊中，不少是在學中的幼童，年紀最小的志工才3歲，讀幼兒園中班的Annie撿垃圾超認真，雖然弄得滿身汙泥，臉上仍露出充滿成就感的笑容，她說，她好喜歡藍色的海洋，所以參加淨灘一點都不累，希望透過只為了還給大海一個呼吸的機會。

走進南寮沿岸沙灘，海邊的垃圾種類包羅萬象，寶特瓶等小型廢棄物之外，最多的是魚網和繩索等海廢棄物，帶著兩個小孩來參加的志工陳宥慈說，難以想像這片原本蔚藍的海洋，竟有這麼多垃圾堆積在沙灘上，若不及時加以清除，孩子日後更沒機會再看見美麗的沙灘。

董事長孫瑞芬表示，永續和教育是環環相扣的，弋果以教育之愛將兩者緊緊地串聯在一起，作為永續教育的領頭羊，在25周年這個重要的時刻，以身體力行，與守護海洋多年的的今周刊還海行動、財團法人新竹縣諾克國際教育基金會合作推出「弋果傳愛淨灘」活動，全台弋果親師生將前進海岸線，去探索永續環境的實際面，相信將理念化為實踐，是印證所學的最好方式。

這次淨灘共清出1485公斤的垃圾，之後將接棒給全台分校由北至南串聯淨灘，盼能集結眾人力量，共同加入保護生態的行列，為孩子們創造更好的家園。

弋果國際教育集團到新竹市南寮海岸線舉辦「弋果傳愛淨灘行動」，由總部百名志工打頭陣，總共清出近1.5公噸廢棄物。圖/弋果國際教育集團提供
弋果國際教育集團到新竹市南寮海岸線舉辦「弋果傳愛淨灘行動」，由總部百名志工打頭陣，總共清出近1.5公噸廢棄物。圖/弋果國際教育集團提供

廢棄物 新竹 淨灘

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