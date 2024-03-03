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植樹月苗栗9場送逾萬株樹苗 最大場卓蘭鎮還有DIY

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，苗栗縣9場次提供烏來杜鵑（圖）等苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，苗栗縣9場次提供烏來杜鵑（圖）等苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

3月植樹月，農業部林業及自然保育署新竹分署規畫苗栗縣9場次、1萬餘株苗木，最大一場9日在卓蘭鎮獅子館旁廣場，將送出2400株，300份盆花，還有DIY活動，歡迎民眾參加。

農業部林業及自然保育署今年度植樹月以國土綠網為宣傳主軸，以「一起集點樹」號召大眾參與，新竹分署於3月5日「驚蟄」節氣，同步在苗栗縣大湖工作站等6個地點辦理贈苗活動，共1萬餘株苗木，分署並運用與森欣實業股份有限公司-蛋牌THE EGG合作研發的環保苗盆盛裝苗木，採用純回收紙漿纖維製成，將苗木連盆種進土裡後，苗盆3個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。

其中，新竹分署、苗栗縣政府及卓蘭鎮公所9日在獅子館旁廣場辦理植樹節活動，共有2400株山櫻花、紫薇、重瓣黃梔花、藍花楹、杜鵑、茶花、杜花、紫花野牡丹、山黃梔、流蘇、冬青木，參加民眾每人每次可領3株，領完為止。

民眾參加攤位互動，集滿4點可兌換盆花，每人限量1份，總限量300份，另當天上午8點半、10點半有石刻手作、泥炭盆手作DIY活動，一場限量20人，憑服務台領取手作券參加。

其餘8場除了8日後龍鎮公所場次上午10點開始，其餘都從上午9點依排隊順序，供民眾以統一發票紙本或電子發票換取，5日新竹分署大湖工作站準備1000株烏來杜鵑、野牡丹藤、山櫻花、山黃梔、短柱山茶，6日南庄遊客中心旁假日廣場，1600株短柱山茶、野牡丹藤、烏來杜鵑、山櫻花、流蘇、田代氏石斑木、桂花，2場都是2張發票換取1株樹苗，每人每次限領5株。

7日、8日後龍鎮公所2000株山黃梔、流蘇、青剛櫟、金門赤楠，2張發票換取1株，每人每次限領2株、每天限量1000株；12日觀霧國家森林遊樂區遊客中心120株台灣肖楠、山櫻花，前120名購票入園，即贈送1株。

13日泰安鄉新建行政大樓前廣場，1000株短柱山茶、野牡丹藤、桃金孃、烏來杜鵑、山櫻花，2張發票換取1株，每人每次限領5株；15日大湖公有停車場，1000株烏來杜鵑、短柱山茶、野牡丹藤、山櫻花、金門赤楠發票2張換取1株，每人每次限領5株。

新竹分署23日與苗栗縣政府合作在公館鄉四季彩林公園，2000株烏來杜鵑、短柱山茶、毛胡枝子、冬青木，供參加入員領取，每人限2株，若有剩餘開放3張發票兌領1株，現場還有表揚社區林業計畫績優社區、綠化有功人員及團體，政令宣導有獎徴答，動物保護防所也將辦理動物送養、動物疫苗施打及晶片植入登記等活動。

林業及自然保育署新竹分署與蛋牌合作改良之可分解紙製育苗盆，種進土裡3個月至半年內完全分解。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署與蛋牌合作改良之可分解紙製育苗盆，種進土裡3個月至半年內完全分解。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，苗栗縣9場次提供田代氏石斑木（圖）等苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，苗栗縣9場次提供田代氏石斑木（圖）等苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

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