快訊

柯文哲拋N+1提名…她分析：恐成民眾黨連任議員殲滅計畫

從有益心臟到可能致癌 紅酒如何走下健康飲食的神壇？

NBA／「坦克切入」寫紀錄！詹姆斯生涯4萬分 史上第一人

新竹尖石金盞花季3月起跑 來「黃金香草部落」品嚐金盞花營養套餐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
部落歡迎民眾前來遊玩，特舉辦香草產業行銷暨農產品展售金盞花系列活動。圖／那羅灣休閒農業區提供
部落歡迎民眾前來遊玩，特舉辦香草產業行銷暨農產品展售金盞花系列活動。圖／那羅灣休閒農業區提供

新竹縣尖石鄉有「黃金香草部落」之稱的那羅灣休閒農業區，3月起已進入金盞花季，花開約4成，部落歡迎民眾前來遊玩，特舉辦香草產業行銷暨農產品展售金盞花系列活動，協助部落銷售及拓展香草產業。

新竹縣橫山地區農會所轄那羅灣休閒農業區，自民國95年，種植香草面積有13公頃，種類有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種，因此那羅部落有「黃金香草部落」之稱。

那羅灣休閒農業區自民國100年種植金盞花面積約有2公頃，每年3月至5月是盛產期，今年主場地約1.5公頃，除了有滿滿的金盞花海，還有地景設計適合賞花。

部落指出，這次兩所大學擴大學界資源，龍華科大協助部落創生，申請青年發展署職涯計畫及大學社會責任(USR)計畫，由觀光休閒系及多媒體與遊戲發展科學系教師，帶領學生共同設計AR擴增實境數位導覽APP系統及製作那羅部落網頁。臺北醫學大學營養學院USR團隊則是利用內在地食材設計出「金盞花營養套餐」，並對該套餐進行營養分析。

在地商家山藥林風味小舖及杉林松餐廳，也投入研發金盞花特餐、金盞花DIY及伴手禮產品，如金盞花茶包、花圈、手工香皂、金盞花純露、金盞花潤膚油等。

那羅灣遊程結合青蛙石天空步道園區，在地的特色餐廳、農場、手工藝坊，並與新竹縣溫泉觀光產業協會及露營區業者聯盟合作，民眾購買「金盞花─山裏花見」套票原價300元，憑合作店家的票根，用餐、泡湯或入園可享折扣優惠。

詳情可參見FB粉絲專頁：https://reurl.cc/Wkzbkk，歡迎民眾從3月起到4月底金盞花期，每周五、六、日3天前來輕旅行。

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區3月起進入金盞花季，歡迎民眾前來旅遊。記者郭政芬／攝影
新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區3月起進入金盞花季，歡迎民眾前來旅遊。記者郭政芬／攝影
新竹縣橫山地區農會所轄那羅灣休閒農業區，自民國95年，種植香草面積有13公頃，種類有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種，因此那羅部落有黃金香草部落之稱。圖／那羅灣休閒農業區提供
新竹縣橫山地區農會所轄那羅灣休閒農業區，自民國95年，種植香草面積有13公頃，種類有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種，因此那羅部落有黃金香草部落之稱。圖／那羅灣休閒農業區提供

新竹 餐廳

延伸閱讀

竹縣敬老卡明起擴大使用 新增亞通客運26條路線都可搭乘

新竹恐怖變態男友 傳母遺照、外洩性愛照只為要她現聲

道路改善工程遭疑拖延 竹市府：因計畫未完備

路口變電箱遭塗鴉寫詭異字樣 台電新竹區處獲報急清除

相關新聞

白沙屯媽進香熱 今年將破16萬人

白沙屯媽18日將登轎出發往北港進香，展開長達9天的徒步進香之旅，苗栗縣通霄鎮拱天宮2月16日起受理報名，短短9天就突破1...

植樹月苗栗9場送逾萬株樹苗 最大場卓蘭鎮還有DIY

3月植樹月，農業部林業及自然保育署新竹分署規畫苗栗縣9場次、1萬餘株苗木，最大一場9日在卓蘭鎮獅子館旁廣場，將送出240...

竹市生育津貼補助獲回響 民代：應積極改善育兒環境

新竹市生育津貼補助多年未調整，市長高虹安指出，為了有效減緩少子化現象，市府去年十月宣布生育補助金額由原先的第1胎1萬50...

竹縣敬老卡明起擴大使用 新增亞通客運26條路線都可搭乘

新竹汽車客運今年1月1日起退出桃園市區公車市場，後續由亞通汽車客運接軌，持續提供乘載服務，新竹縣敬老愛心卡擴大使用於亞通...

桃捷綠線北段7站 拚115年通車

中央前天宣布桃園捷運棕線可行性研究核定，桃園市政府昨天也報喜，桃園首條自建的捷運綠線潛盾隧道由蘆竹往南已成功貫通至桃園藝...

健身房加盟店突歇業 衝擊700人

連鎖女性健身房「可爾姿」（curves）桃園藝文與大有三越2間加盟店日前無預警歇業，衝擊近700名會員權益，該公司總部目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。