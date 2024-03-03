新竹尖石金盞花季3月起跑 來「黃金香草部落」品嚐金盞花營養套餐

新竹縣尖石鄉有「黃金香草部落」之稱的那羅灣休閒農業區，3月起已進入金盞花季，花開約4成，部落歡迎民眾前來遊玩，特舉辦香草產業行銷暨農產品展售金盞花系列活動，協助部落銷售及拓展香草產業。

新竹縣橫山地區農會所轄那羅灣休閒農業區，自民國95年，種植香草面積有13公頃，種類有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種，因此那羅部落有「黃金香草部落」之稱。

那羅灣休閒農業區自民國100年種植金盞花面積約有2公頃，每年3月至5月是盛產期，今年主場地約1.5公頃，除了有滿滿的金盞花海，還有地景設計適合賞花。

部落指出，這次兩所大學擴大學界資源，龍華科大協助部落創生，申請青年發展署職涯計畫及大學社會責任(USR)計畫，由觀光休閒系及多媒體與遊戲發展科學系教師，帶領學生共同設計AR擴增實境數位導覽APP系統及製作那羅部落網頁。臺北醫學大學營養學院USR團隊則是利用內在地食材設計出「金盞花營養套餐」，並對該套餐進行營養分析。

在地商家山藥林風味小舖及杉林松餐廳，也投入研發金盞花特餐、金盞花DIY及伴手禮產品，如金盞花茶包、花圈、手工香皂、金盞花純露、金盞花潤膚油等。

那羅灣遊程結合青蛙石天空步道園區，在地的特色餐廳、農場、手工藝坊，並與新竹縣溫泉觀光產業協會及露營區業者聯盟合作，民眾購買「金盞花─山裏花見」套票原價300元，憑合作店家的票根，用餐、泡湯或入園可享折扣優惠。