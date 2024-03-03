竹市生育津貼補助獲回響 民代：應積極改善育兒環境

新竹市生育津貼補助多年未調整，市長高虹安指出，為了有效減緩少子化現象，市府去年十月宣布生育補助金額由原先的第1胎1萬5000元、第2胎以上每胎增加5000元，調整為每胎皆發放3萬元，經統計，今年至2月底已有332名家長受惠，回響很大。不過，部分市議員都認為，與其墊高補助，市府仍應積極增設改善竹市育兒環境，才是根本解決之道。

民政處指出，依據內政部戶政司今年1月統計資料顯示，竹市0至14歲人口比率15.83%為全國最高，但出生人數逐年遞減，從2018年出生數4019人至2023年出生數僅剩2767人。

時代力量議員林彥甫說，市府新年度的生育津貼預算共編列1億1556萬元，比上年度的6300萬元多出超過5000萬元，要減輕爸媽負擔沒問題，但不能只是持續拉高各式現金補助，這樣會造成其他預算被排擠，應該積極改善竹市的育兒環境，將預算花在刀口上，增設更多公幼與課後托育，這樣才能真的幫助新手爸媽。

國民黨議員吳旭豐說，目前市府仍是撒幣政策居多，增加生育補助固然是好事，但幫助僅有拿到補助金的那一刻而已，市府應該盡快擬定實質的改善育兒環境政策，並向市民說明，比如像臨托，雖然三個行政區目前已經個別有一處臨托，但數量仍然不足，公托也需要增設，希望市府積極規畫，且之後可研議市否讓原住民團體或弱勢團體在幼兒托育環境上有一定程度的保障。

高虹安指出，竹市生育津貼補助額度多年未調整，加上近年物價飛漲，生育成本不斷增加，出生人數亦逐年遞減。為提高生育率，市府提高生育津貼補助，只要是今年1月1日（含當日）以後出生的新生兒，其父母之一方連續設籍竹市滿1年，即可至辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所請領生育津貼，每胎補助3萬元，相較全台各縣市，竹市補助額度名列前茅且優於鄰近新竹縣和苗栗縣。

高虹安說，市府推動「0-6歲市府養」政策，包含啟動凍卵補助、放寬好孕專車搭乘條件、持續發放育兒津貼及加碼托育補助、開辦夜間及假日臨托、提供準公共化托育人員健檢補助、托育人員久任獎金以及公共化教保服務增班等，更完成全市一區一臨托目標，讓市民從前期備孕到產後育兒享受全方位的照顧。

今年誕下龍鳳胎的林姓夫妻說，為讓家中2位新成員在農曆年前設有戶籍，特地至東區戶政事務所辦理出生登記，同時申請雙胞胎生育津貼6萬元。林男說，生育津貼加碼非常有感，確實減輕新手父母負擔，。