竹縣敬老卡明起擴大使用 新增亞通客運26條路線都可搭乘

新竹汽車客運今年1月1日起退出桃園市區公車市場，後續由亞通汽車客運接軌，持續提供乘載服務，新竹縣敬老愛心卡擴大使用於亞通客運，自明天3月4日起，將銜接原新竹客運移轉19條公車服務，新竹縣長楊文科表示，敬老愛心卡服務不中斷，縣民權益不打折，未來關西鎮幸福巴士營運，縣府亦將提供敬老愛心卡優惠，方便民眾使用。

新竹汽車客運因營運策略等考量，自今年1月起退出桃園市市區公車市場，後續由亞通汽車客運接軌持續提供乘載服務。新竹客運移轉的路線為原先營運區域涵蓋的新竹縣關西鎮、湖口鄉及桃園市中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、新屋區等7個行政區域，路線停駛對於平時往來本縣與桃園市之間的縣民衝擊甚大，新竹縣政府積極與亞通汽車客運合作。

楊文科表示，現行敬老愛心卡可使用範圍包含客運、計程車、台鐵，其中客運部分與新竹縣府簽約共有7間業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星及日豪客運。明天起將新增亞通客運，除銜接原新竹客運19條路線外，亦包含7條支線，總共26條路線均可使用敬老愛心卡點數扣點搭乘。

新竹縣府社會處表示，新竹縣致力推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，繼去年8月起開通使用於台鐵，11月8日起新增日豪客運外，今年再增亞通客運。近日關西鎮公所將開辦幸福巴士，縣府亦將提供幸福巴士敬老愛心卡優惠，以提供民眾更多元的交通工具選擇。