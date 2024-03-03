頭份市7日現場徵才逾400工作機會 六成起薪30K以上

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月7日在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號），辦理現場徵才活動，15家廠商提供逾500個工作機會，歡迎民眾參加。

頭份市民生里社區活動中心7日上午9點至下午1點徵才活動，參加廠商包手舌群佳科技、萬達寵物、立康生醫、格拉斯行館、大潤發、尚順開發、國霖機電、老爺關西球場、澤野工程、辰錫居家、YouBike、上森景觀設計、大華金屬、中興保全、敦泰保全，15家提供超過500個工作機會。

桃竹苗分署苗栗就業中心指出，找工作還有好康活動，參與2家以上廠商面試，即可獲得精美手提袋，每人限領1份，限量100份；好康二早鳥禮，送可微波便當盒，限量30份。

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