苗栗高接梨寒害 受理救助申請

苗栗縣栽培的高接梨今年初接連受到低溫寒流侵襲，農民嫁接的梨穗寒害嚴重，經縣府、農糧署、改良場等單位會勘，認定損害情況已達天然災害現金救助標準，農業部公告從昨天起至11日苗栗全縣可受理救助申請，依規定每公頃救助6.2萬元。

縣府農業處指出，縣內高接梨種植面積約1256公頃，卓蘭鎮栽培面積約830公頃、大湖鄉約246公頃，品種包括豐水、新興、幸水、秋黃、甘露等，很受市場青睞，是縣內重要經濟作物。

但每年12月至隔年2月是高接梨嫁接適應期，易受低溫寒流影響，縣府農業處指出，今年1、2月接連低溫寒流，多個鄉鎮公所都反映高接梨穗出現霜害、凍傷，相關單位派員現勘，認定三灣鄉受損率約30%、大湖鄉25%、卓蘭鎮約20%，估梨穗嫁接損害約1200萬元。

依農業天然災害救助辦法標準，鄉鎮市受損率逾20%、全縣受損面積超過5%，即可申請每公頃6.2萬元現金救助，減少農民損失。

農業部公告核定苗栗縣高接梨已達農業天然災害現金救助標準，昨天起至11日各鄉鎮可開始受理農民救助申請，假日也照常受理。