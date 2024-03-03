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健身房加盟店突歇業 衝擊700人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

連鎖女性健身房「可爾姿」（curves）桃園藝文與大有三越2間加盟店日前無預警歇業，衝擊近700名會員權益，該公司總部目前承諾提供退費、轉籍及暫時保留會籍等補償方案。由於人數龐大，桃園市法務局消保官已介入協助，昨呼籲2店會員若有權益相關問題，速洽總部瞭解。

據了解，「可爾姿」桃園藝文店與大有三越店因為加盟主與其他加盟主有債務問題，導致2店無法正常營運，並在未先取得總部許可的情況下，2月1日無預警關門；「可爾姿」總部調查，2店截至2024年1月22日會員人數共695名，目前已成立專案小組處理。

可爾姿總部表示，可爾姿加盟分店營收支出與總部財務各自獨立，會員入會費、月費、現場商品購買及教練薪資皆由加盟分店自行收取與支付，其他分店不會受此事件影響。

桃園市消保官關心消費者退費、移籍和保留會籍問題，對此，可爾姿總部回覆「2023年11月1日以後入會的會員入會費由總部代墊全額退費」，退費金額依入會當月的入會費而定，並承諾受影響會員移籍不限次數，暫時保留會籍的期限依消保官建議延長至2024年5月31日止。

至於原址是否可能重新營運？消保官獲業者總部回應，原店址因房東已無意願承租給新的加盟主，店內所有器材由總部暫管，正協助新加盟主於原店址附近尋覓適當據點，讓會員能重新恢復運動。

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