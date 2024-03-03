桃捷綠線北段7站 拚115年通車

中央前天宣布桃園捷運棕線可行性研究核定，桃園市政府昨天也報喜，桃園首條自建的捷運綠線潛盾隧道由蘆竹往南已成功貫通至桃園藝文特區。民代樂見進度推進，但也憂心北機廠設計在前市府時期遭延宕影響工期，今年底前得完工，綠線第一階段2026年通車更是不能再延，並呼籲市府提前做好配套，不能重演當初機捷通車後，有捷運卻沒公車接駁的窘境。

桃市府捷運局長劉慶豐不諱言，2026年底通車的承諾對各項工程而言都很緊繃，不過目前工程進度都在預估中，審慎樂觀看待。同時也會做好配套，市長張善政上任後已完成延宕的北機廠設計。

桃園市政府自行興建的捷運綠線工程，目標綠線北段7站要先在2026年底通車，並銜接機捷A11坑口站發揮路網功能。北段7站大部分車站在蘆竹區，在地議員錢龍表示，工程在前市府已延宕多時，沒有再延的空間，一定要如期如質通車，居民也特別關注各站周邊開發與交通配套。

錢龍舉例，捷運綠線蘆竹段G13站所在的南竹路，是南崁往返大竹、桃園區的重要道路，向來車流飽和，早在縣府時期就有可從南崁延伸到大竹的40公尺寬都計道路，卻遲遲沒動，有開發必要。

「各車站站體和周邊的公共設施開發一定要完成，不要重蹈機捷覆轍」，議員劉勝全也點出市府不要只想通車卻沒有做好交通規畫，不能像機捷當初通車時，A10山鼻站、A11坑口站旁沒公車，甚至差點連路都沒有。綠捷2026年通車這段不少區域是航空城開發區，路標不清也有安全問題。

市府捷運局強調會同時做好配套，沿線開發與交通規畫都將按期程與計畫推進，讓捷運建設更到位。市長張善政上任後，完成已延宕的北機廠設計，由機電標得標的中華工程施工，同時也把機廠的大修軌維修量能從2條增加至3條，能因應綠線甚至是機場支線等列車維修任務，降低營運成本。