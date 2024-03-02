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新竹客運停駛關西各路線 幸福巴士下周一上路因應

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹客運退出關西鎮內4條公車路線營運，衝擊地方通勤需求。記者巫鴻瑋／攝影
新竹客運退出關西鎮內4條公車路線營運，衝擊地方通勤需求。記者巫鴻瑋／攝影

因民眾通勤習慣改變，新竹客運近年營運困難，多條路線被迫減少班次，新竹縣關西鎮境內4條路線，將在3月5日走入歷史，民眾面臨沒有公車可搭窘境，鎮公所宣布4日起幸福巴士將上路、無縫接軌服務民眾，鼓勵民眾多利用。

新竹客運5636芎林－關西、5637關西－六曲窩、5638關西－金鳥樂園、5639關西－玉山等4條公車路線宣布4日為最後一天營業日，未來停駛後將由關西鎮公所幸福巴士代替上路，同時公車總站將遷至第一停車場的人行廣場，而非新竹客運關西總站。

關西鎮長陳光彩表示，雖然公路局及新竹縣府一直以來以補貼方式維持各鄉鎮客運路線，但新竹客運仍在考量成本後，仍決定將路線收掉，未來不再服務關西鎮，衝擊民眾通勤需求，雖希望客運業者繼續經營，但業者堅持停駛，對於地方來說也沒辦法，為了減少影響，鎮公所只能自籌經費規畫幸福巴士因應。

關西鎮公所表示，4條幸福巴士經營預算1年為800萬元，其中部分由公路局補助，未來會持續視營運情況滾動式調整，希望能在最低成本下創造最大效益，並承諾未來一年內絕不會停駛，即便預算燒完，鎮公所也會設法籌錢維持營運，保障鎮民出行權益。

為了讓幸福巴士服務到更多鄉親，關西鎮公所除規畫4條幸福巴士路線接替停駛的新竹客運外，另規畫「預約制路線」，服務原本關西鎮內沒有公車抵達的社區，例如東平里、南和里等地，且所有路線都能使用現金、電子票證搭車，就連敬老愛心卡也能用，票價比照新竹縣市公車收費，全票15元、半票8元。

陳光彩指出，預約路線只需在搭車前一天利用預約專線08-8218166或加入Line 新竹關西幸福巴士預約專區 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=742yvscb 預約搭車，就可以搭車到鎮內各地點，希望民眾能愛惜利用，讓幸福巴士能持續服務民眾、提供便利。

新竹客運不堪營運虧損，5日起將結束關西4條公車路線，鎮公所規畫以幸福巴士上路因應。圖／關西鎮公所提供
新竹客運不堪營運虧損，5日起將結束關西4條公車路線，鎮公所規畫以幸福巴士上路因應。圖／關西鎮公所提供

公車 巴士 新竹

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