連鎖女性健身房加盟店無預警關門 桃園消保官出手

連鎖女性健身房「可爾姿(curves)」桃園藝文與大有三越2間加盟店日前無預警關門結束營業，近700名會員權益受損，該公司總部對此釋出善意，承諾提供退費、轉籍及暫時保留會籍等補償方案。桃園市法務局消保官呼籲2店會員若有權益相關問題，速洽總部瞭解，以維護自身權益。

據了解，「可爾姿」桃園藝文店與大有三越店因為加盟主與其他加盟主有債務問題，導致2店無法正常營運，然後又在未先取得總部許可的情況下，2月1日無預警關門，衍生會員權益受損情況；「可爾姿」總部調查，2店截至2024年1月22日會員人數共695名，目前已成立專案小組處理問題。

可爾姿總部表示，可爾姿為加盟品牌店舖，加盟分店營收支出皆與總部獨立分開，會員入會費、月費、現場商品購買及教練薪資皆由加盟分店自行收取與支付。總部及所有加盟分店財務獨立，其他分店不會受到此事件影響。

桃園市消保官關心消費者退費、移籍和保留會籍問題，同時也關心會消費者個資與原址重新營運的可能性；對此，可爾姿總部回覆「112年11月1日以後入會的會員入會費由總部代墊全額退費」，退費金額依入會當月的入會費而定。

另外，可爾姿總部也承諾受影響會員移籍不限次數，暫時保留會籍的期限依消保官建議延長至2024年5月31日止。

不過，受影響會員個資目前仍由原加盟主保存中，而原店址因房東已無意願承租給新的加盟主，店內所有器材皆由總部暫時託管。總部承諾協助新加盟主於原店址附近尋覓適當的營運據點，讓受影響會員能回到新據點重新恢復運動。

桃園市政府法務局消保官提醒可爾姿(curves)桃園藝文店及大有三越店會員，若有會員權益相關問題，儘速洽總部瞭解，以維護自身權益。