桃園捷運綠線潛盾打通這兩站 115年7站先通車吃定心丸

桃園市捷運工程局今表示，捷運綠線克服工程困難，潛盾隧道由蘆竹區往南已貫通至桃園藝文特區，代表捷運綠線115年底第一階段通車的兩座地下車站G12（中正北路、同安街口）、G11（藝文園區）站的隧道皆已鑽掘完成，

捷運局指出，捷運綠線當初規畫從桃園車站以北為不影響路面交通，桃園區中正路全段採地下化路線，設置6座地下車站，採用4台潛盾機鑽掘，其中兩台直徑6.24公尺的潛盾機，從蘆竹區中正橋旁工地往南發進，經歷超過1850公尺的鑽掘，第二台潛盾機在3月1日完成了第四段隧道的貫通，到達G11站藝文特區。

捷運局說明，去年捷運綠線在桃園區的隧道工作成果豐碩，分別於112年3月28日、6月8日及12月22日貫通3段潛盾隧道，而兩台直徑8.38公尺的全國最大潛盾機，也先後於去年11月及12月從中正路大興西路口南向往桃園車站鑽掘。

今年隧道鑽掘工作也持續推動中，繼蘆竹北出土段至桃園區G12站的兩段隧道貫通後，G12到G11站藝文特區第一段的兩斷隧道也完成貫通，第二台潛盾機於3月1日貫通第4段隧道，代表捷運綠線115年第一階段通車的兩座地下車站G12站及G11站的隧道皆已鑽掘完成，但潛盾機仍將持續往G10站前進，預定今年將貫通G11到G10站藝文特區第2段的隧道，完成桃園區兩台小圓潛盾機的鑽掘任務。

捷運工程局長劉慶豐表示，隧道工作風險性高，受地質條件影響大，在去年克服了大部分困難後，一直到今年2月陸續貫通了4條隧道，在今年可將蘆竹到藝文特區的6段隧道全數完成，這是捷運地下段相當重要的里程碑，為115年第一階段通車至藝文特區奠定了重要基礎。