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通霄南和路分隔柱剩1支 改設慢字

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣通霄鎮南和路二段為改善交通新設15支中央分隔柱，不到一周被撞到只剩1支。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣通霄鎮南和路二段為改善交通新設15支中央分隔柱，不到一周被撞到只剩1支。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮南和路一處彎道去年中秋至今發生2起死亡車禍，縣府應地方要求施設15支中央分隔柱改善交通安全，未料一周內就被往來車輛撞到僅存1支，負責改善計畫的工務處昨天以路面畫設「慢」字標線代替分隔柱，但此舉引發議員質疑是「擱置問題」，要求縣府再提合理的改善方式。

該改善路段去年中秋節曾傳婦人穿越馬路被轎車撞死，後來又發生機車騎士自摔死亡事故，地方認為該路段車速過快容易致生危險，建議施設中央分隔柱，避免車輛任意跨越車道；關於地方建議，縣府從善如流，未料分隔柱3天就被往來車輛撞到只剩1支，而地方也出現聲音認為分隔柱對交通改善無效，因使縣府決定暫緩修復，改以「慢」字代替。

對於縣府的改善計畫，縣議員翁杰認為改畫「慢」字比較像是擱置問題，不是解決問題，應再做評估，尋求合理改善方式。

工務處交通規劃科長杜英嘉表示，新設中央分隔柱幾乎已全被撞毀，應該是民眾開車習慣不佳導致，考量南和路全線僅該處有新設中央分隔柱，用路人可能會感覺突兀，昨初步與當地里長溝通才決定暫緩修復。

翁杰表示，尊重縣府工務處的專業判斷，但希望以後相關會勘時，能再多廣納各方意見，尤其公部門有新措施時，可事先多作宣導，讓民眾知道。

中秋節 議員

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