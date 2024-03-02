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平鎮新行政大樓動工 預計2026下半年完工
桃園市平鎮地政事務所因房東欲收回廳舍面臨搬遷，市府有意在南勢重畫區興建綜合行政大樓因應，但新冠肺炎攪局，物價上漲，工程自2020年起四度流標，工程費一路從6.78億元追加到8.1億餘元，終在去年10月成功招標；桃園市長張善政昨天出席動工典禮表示，新大樓預計2026下半年完工，期待提供民眾更舒適的洽公空間與休憩場所。
平鎮地政事務所自1995年成立以來，一直向民間租借大樓作為辦公廳舍，市府雖然計畫在平鎮區大興街、上海路120巷路口機地興建行政大樓供戶政、地政及地稅局辦公使用，但因為疫情攪局，計畫近期才得以實踐。
桃園市工務局表示，市府將在平鎮區大興街、上海路120巷路口基地興建行政大樓，地下兩層將作為停車場使用，地上則分辦公大樓、社福館2棟建築，辦公大樓將交由地政、戶政和地稅局使用，社福館則會設置公托中心、社區日托照顧、社區關懷據點、市民活動中心和里辦公室。
張善政說，新的行政大樓是地方的期望，即使近年工資及物價上漲，市府仍審慎評估追加預算。未來，新的行政大樓不僅能提供民眾更舒適洽公空間，也有期盼已久的活動中心，希望工程如期完工。
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