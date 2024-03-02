機捷解決潛在噪音 爭取21億補助

機場捷運通車多年，沿線多處鄰近民宅，列車磨擦軌道的尖銳噪音困擾居民許久，部分路段至今未改善，民眾滿是無奈。議員也指機捷沿線許多地方正在開發，不少建築基地鄰近軌道，政府應重視安全。桃園大眾捷運公司表示，有超標疑慮的路段都有設法改善，另向中央爭取21.52億元經費解決全線潛在噪音問題。

機捷A9與A10之間設有通往A9a維修站的支線，列車經過岔路時會發出尖銳刺耳聲響，影響蘆竹區赤塗一路周邊20餘戶居民生活，其中一戶距離軌道不到5米，感受甚深，嚴重到春節子女返鄉寧可住旅館也不睡家裡。

桃園市議員張桂綿指出，每個人對噪音的忍受度不同，長期處於噪音環境與偶爾聽1、2次也有差別，希望政府重視，幫捷運裝隔音牆或補助民眾裝隔音窗。另外，A10山鼻站周邊有重劃區在開發，未來會否也有類似問題不得而知，但應該慎思。

桃園大眾捷運公司表示，交通部鐵道局在機捷興建時已於A2三重站、A8長庚站施設隔音牆，A17領航站、A19國際棒球長站也有軌道潤滑佈塗器減噪。桃捷公司近期在A7到A8出土轉彎段、A9a也有裝佈塗器，A9和A9a加裝吸音板也在評估中。

另外，桃捷公司因應城市發展及區域開發，也有調查機捷全線未來有潛在噪音問題路段，評估建置隔音牆需要21.52億元，由於經費龐大，去年底曾向交通部鐵道局爭取經費，盼中央地方攜手合作解決。

機捷A7到A8路段因軌道從地下改為高架，隧道口過去也常傳噪音，但機捷公司去年底加裝佈塗器，情況改善不少。

桃園市議員李宗豪表示，隔音牆的功能是延緩噪音釋放的時間與位置，如果沿線都是住宅區，牆體延伸到空曠地區的造價可能不斐，若有其他技術能克服，價格又便宜，也是不錯辦法。