桃園捷運棕線過關 市府：拚121年完工串桃北北捷運效益

桃園市政府捷運工程局表示，行政院今天核定通過捷運龜山棕線可行研究及綜合規畫報告，接下來進入發包作業。行政院副院長鄭文燦晚間也在臉書發布訊息，認為棕線過關代表桃園軌道建設再往前邁步。

桃園捷運棕線具有串連新北、台北捷運指高度經濟標效益，行政院長陳建仁下周一上午也排訂行程，到桃園捷運車站用地現場，了解桃園捷運棕線計畫對桃北北3都發展的重要程度，據信還會宣示中央支持的決心。

捷運局表示，行政院核定「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」，市政府已備妥專案管理招標文件，將以最快速度辦理招標作業，捷運棕線預計114年動工，力拚民國121年通車目標。

捷運局長劉慶豐局感謝中央支，並表示為加速通車期程，已提前完成基本設計並同步啟動PCM（專案管理）公開徵求廠商提供參考資料作業，今獲行政院核定後，PCM將立即上網招標，並於決標後辦理經費審議及工程招標作業，預計114年展開實質建設。

劉慶豐說明，捷運棕線路線起於台鐵桃園站北側復興路與中正路口，途經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站（暫時編號）至BRH05站為地下車站，BRH06及BRH07站為高架車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元，中央負擔238.42億元（約52.23%），桃園市政府負擔218.07億元（47.77%），其中91.55億元透過預算編列，其餘126.52億元將由土地開發等自償性經費支應。

劉慶豐表示，捷運棕線原可行研究核定全線高架輕軌，於綜合規畫階段，因桃園市人口快速成長，遠超出可研階段目標年預估數222.3萬人，已達到中運量設置標準；再者，在環境部審查階段，輕軌機廠配置困難，經研析後改採與桃園捷運路網其他路線（捷運綠線）相容的中運量系統，僅需增設維修軌，其餘可共用捷運綠線的維修機廠與駐車廠，共享資源並減省機廠用地，除此，考量棕線延伸與二階捷運路網的橘線銜接轉乘，以達捷運路網的綜效，因此調整為中運量系統，以滿足後續延伸運量提高的需求。

此外，為了讓工程推動順利，其中，BRH01站至BRH05站調整為地下化方案，克服縱坡坡度6%及捷運與市區狹窄道路爭地的議題，並且可避免市區軌道距民宅過近，以及降低與台鐵歷史建物及台鐵桃園站之工程界面影響。

劉慶豐指出，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益概念，是桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，可以形成1小時軌道運輸及綠色運輸廊帶，更具有交通安全與綠運輸雙淨零目標。配合中央2050淨零排放政策，捷運可移轉大量私人運具，符合減碳願景。