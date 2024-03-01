牛奶河後 豆子埔溪又變黑色

新竹縣竹北市豆子埔溪繼上周文平路與縣政九路段2度出現「牛奶河」後，前天又被住戶發現豆子埔溪勝利七街河段「染黑」，整條河宛若遭人倒入墨汁，居民直言「住這20幾年沒看過變黑」。縣府環保局派員勘查，表示此為底部黑色沉積物所致，表流水均無異常，但已採樣重金屬送驗中。

縣議員朱健銘接獲陳情指前天傍晚5點多，豆子埔溪勝利七、八街、莊敬三橋河段水面轉黑，但該溪上周才因建商排放汙水變成「牛奶河」，縣府稱要整治，才沒幾天竟又變成黑色，相當諷刺。

「住在這邊20幾年，從不曾看過豆子埔溪變黑色。」附近住戶也直言離譜，自己到上游芎林查看，發現該河段從芎林到竹北都沒水流動，直到勝利七街河段才有流水，但水已變成咖啡、深綠色。

新竹縣環保局回應，前天獲報後已派員查看，因豆子埔溪水量偏小，目前僅導溝有溪水流至下段溪段，現無水流為死水狀態，並有大量落葉沈積，現場量測pH值8.75，已採樣檢測重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、鉻項目。初判落葉或腐質物停留造成目視顏色較深，應為河底黑色沉積物造成。

為徹底改善豆子埔溪河域，新竹縣政府啟動「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，已獲環境部補助投入1億8740萬元改善。議員陳凱榮認為，豆子埔溪汙染日益嚴重，建議針對連續造成汙染的工地，要求新增廢水處理設備，朱健銘也呼籲環保局應派員到建案工地不定時抽查。