快訊

10歲女童上學走斑馬線挨撞…痛到跪地 台中警硬起來大執法

北市府人事搬風！蔣萬安小內閣新名單出爐 她成最年輕局處首長

台積電總裁魏哲家曾想讀醫、建築 棄前2志願原因曝「只能念電機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市擴大定點臨托據點 23處親子館3月起提供服務

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園婦幼局今天表示，自3月1日起全市23處親子館也提供定點臨托服務。情境示意圖。圖／ingimage
桃園婦幼局今天表示，自3月1日起全市23處親子館也提供定點臨托服務。情境示意圖。圖／ingimage

桃園市生育率居六都之冠，市府除於中壢1號、楊梅1號、中路4號社會住宅居家托育服務中心，開辦6月至未滿6歲定點臨時托育服務，婦幼局今天表示，自3月1日起全市23處親子館也提供定點臨托服務，有需求的家長可於使用服務前2天，洽詢居家托育服務中心，協助媒合托育人員，並至親子館提供臨托服務。

婦幼局長杜慈容表示，桃園市自今年元旦起，擴大凍卵補助對象及項目，新增納入25歲以下罹癌女性，且經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群，也新增凍卵療程內AMH抽血檢驗補助項目；另擴大產後憂鬱心理諮商計畫，更名為「產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫」，將孕期中及罹癌婦女及伴侶納入補助對象，並新增精神醫療轉介及精神醫療評估服務項目。

杜慈容表示，今年3月1日起亦將脊髓肌肉萎縮症（SMA）納入篩檢補助，針對本人或配偶一方設籍桃園市、尚未生育第1胎的孕婦、孕婦篩檢帶因（帶有隱性遺傳基因）的配偶，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助1000元；另補助設籍桃市中低收或低收入的新生兒，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助300元。

凍卵 托育 桃園 產後憂鬱 社會住宅 罹癌

延伸閱讀

大陸兩會將登場 再有政協委員擬提案關注單身女性凍卵

石門水庫蓄水率跌破6成 桃市成立旱災應變小組

行人地獄再現 桃市交通局升級「人本友善計畫」拚改善

桃市疫苗接種愛心計程車運將謊報趟次 欲詐6000元遭訴

相關新聞

國小校長兼任營養午餐秘書遭質疑 竹市府要求移交給護理師

有民眾表示，新竹市有國小校長兼任學校營養午餐秘書，憂心午餐品質。市府說，這所學校校長是考量學期初班級業務忙碌而協助處理，...

桃市擴大定點臨托據點 23處親子館3月起提供服務

桃園市生育率居六都之冠，市府除於中壢1號、楊梅1號、中路4號社會住宅居家托育服務中心，開辦6月至未滿6歲定點臨時托育服務...

探討人性慾望、舞蹈戲劇多形式免費表演 中壢藝術館登場

桃園楊梅永平工商表演藝術科第11屆學生，將於 3月14日在中壢藝術館表演籌備1年的畢業公演，本次以象徵著無限的可能性以及...

客家天穿日祭天感念女媧 桃市府舉辦儀式再現1罕見習俗

今天農曆正月20日客家人俗稱「天穿日」，客家人相傳這天「男不耕田、女不織布」，桃園市府今天下午在龍潭舉辦2024桃園天穿...

楊梅體育園區周邊道路彎處易危險 交通局出手這樣改

桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路...

竹市東光公園大變身！電纜下地可漫步綠帶人行道

新竹市東光公園已有20年歷史，過去設施老舊、植栽生長凌亂，竹市府近年啟動翻修改造，亮點在於將路側既有公用設施及線路整併地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。