桃市擴大定點臨托據點 23處親子館3月起提供服務

桃園市生育率居六都之冠，市府除於中壢1號、楊梅1號、中路4號社會住宅居家托育服務中心，開辦6月至未滿6歲定點臨時托育服務，婦幼局今天表示，自3月1日起全市23處親子館也提供定點臨托服務，有需求的家長可於使用服務前2天，洽詢居家托育服務中心，協助媒合托育人員，並至親子館提供臨托服務。

婦幼局長杜慈容表示，桃園市自今年元旦起，擴大凍卵補助對象及項目，新增納入25歲以下罹癌女性，且經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群，也新增凍卵療程內AMH抽血檢驗補助項目；另擴大產後憂鬱心理諮商計畫，更名為「產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫」，將孕期中及罹癌婦女及伴侶納入補助對象，並新增精神醫療轉介及精神醫療評估服務項目。

杜慈容表示，今年3月1日起亦將脊髓肌肉萎縮症（SMA）納入篩檢補助，針對本人或配偶一方設籍桃園市、尚未生育第1胎的孕婦、孕婦篩檢帶因（帶有隱性遺傳基因）的配偶，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助1000元；另補助設籍桃市中低收或低收入的新生兒，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助300元。