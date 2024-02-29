水圳變綠能 苗縣公館黃金小鎮規劃建置公民電廠

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區自主發起建置公民電廠，將利用灌溉水源「穿龍圳」豐沛水源高低差動能，轉化為水力發電綠能，未來產生之綠電，將成為社區穩定的創生基金。

苗栗縣黃金小鎮休閒農業發展協會理事長黃國彬今天告訴中央社記者，黃金小鎮公民電廠位於公館鄉福基村，是縣內唯一以農村社區組織自主發起，通過經濟部能源署公民電廠計畫。

黃國彬指出，「穿龍圳」1年4季都擁有豐沛水量，孕育公館鄉知名的紅棗、芋頭、芥菜等農產，以及桐花、黃金阿勃勒等地方景觀特色；黃金小鎮公民電廠規劃在穿龍圳旁，透過簡單的土建工程，挖掘引水道，裝置渠道、水缸、發電機和葉片等機組件，建置完成後，只要打開水道閘門，引入水流，運用水輪機自然漩渦，就能產生綠色電能，過程中，魚蝦仍然可以安全通過，不會破壞原本自然生態。

黃金小鎮公民電廠計畫獲農業部農村發展及水土保持署台中分署積極輔導，協助社區從現場勘查、環境友善評估、申辦流程討論到辦理社區說明會，凝聚石墻、福基及福星等3個農村社區發展綠電共識，由社區居民共同投資，並引入國泰人壽企業秉持永續經營理念支持建置，更承諾購買未來產生的綠電，為社區帶來長期穩定的創生基金。

黃國彬表示，這項利用灌溉水源轉化為綠能的小型水力發電場域歷經規劃、評估，預計今年可建置完成，未來增加的綠能收益將優先運用於社區綠色照顧、環境維護等事項，確保社區永續經營能量，他並感謝農田水利署苗栗管理處同意社區使用圳路設置在槽式小水力發電機組，促成農村能源自主的美事。