竹北燈會爆髒亂塞車 加強清潔、交管

新竹縣竹北市公所在高鐵新竹站旁的水圳森林公園舉辦燈會，2月16日開幕以來人潮超過11萬次，附近居民樂見舉辦活動，但也陳情攤商帶來髒亂、塞車和破壞草地等問題，盼能有配套。竹北市公所表示，除在燈會結束日清潔復原，未來將完善交通、清潔和規範噪音等計畫，為周邊住戶優質環境把關。

江姓住戶向中興里長莊淙澍陳情，白天經過公園，發現攤販的垃圾及雜物到處亂放，排水溝蓋上都是黑色油漬及臭味，還有占用停車格的數張桌子。

也有住戶表示，雖然樂見辦活動，但這幾年來過度密集，有的草皮逐漸禿了。另有民眾陳情，大型活動越來越多，最近2周末公園周邊大塞車，從家門開出停車場就被卡住，「10幾分都不會動」。

莊淙澍表示，攤商造成髒亂與水溝異味，市公所已經定時排水、請廠商加強環境清潔；至於草皮維護，里辦公處每年都請市公所補植草皮與養護，燈會結束之後會再持續進行草地養護作業。

竹北市公所回應，活動期間均要求承辦廠商注意環境整潔，3月3日燈會結束日，將嚴格加強執行清潔及場地復原等相關作業；關於交通問題，除加派人力支援，亦委請縣警局交通隊進行交管，未來幾天仍是燈期，公所會密切注意人潮和車潮疏散，視情形增加量能改善。

公所說，水圳森林公園活動多，未來將提醒申請單位提具並執行完善的交通計畫、環境清潔計畫及噪音規範，為周邊住戶把關優質生活環境。