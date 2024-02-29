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明年燈會在桃園 選定機捷A19站周邊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
2025年台灣燈會在桃園，桃市府擇定在機捷A19站周邊道路及空地舉行，世客博「台灣館」也有機會成為室內布展空間。記者陳俊智／攝影
2025年台灣燈會在桃園，桃市府擇定在機捷A19站周邊道路及空地舉行，世客博「台灣館」也有機會成為室內布展空間。記者陳俊智／攝影

2025台灣燈會桃園，選址話題隨著今年桃園燈會熱鬧程度升溫。桃園市政府經多方評估，最終擇定機捷A19站周邊場館、道路及空地；觀光旅遊局長周柏吟昨表示，桃園今年首度嘗試運用室內燈組規畫親子互動與沉浸式體驗展，頗受好評，預計明年也會使用世界客家博覽會「世界館」或「台灣館」打造類似展區。

台灣燈會是國內年度盛事，活動所需空地面積往往超過20公頃；2025台灣燈會選址曾討論過高鐵桃園站前廣場或中壢體育園區，但前者年底將有廠商進駐開發，後者有高壓電塔下地工程來不及在燈會前完成，考量交通易達性，最終在機捷A18站與A19站之間做選擇。

觀旅說，A18站周邊空地零碎分散又多埤塘，水上布燈不易，幾經考量，最終以世客博在機捷A19站布展的場館空間為基礎，再向外延伸至即將開幕的桃園市兒童美術館、青塘園等景點及周邊道路，預計布展面積約20公頃，副市長蘇俊賓預計3月10日到台南接燈，預告明年台灣燈會在桃園。

今年的桃園燈會多了親子互動燈區與沉浸式體驗設施，獲得民眾好評，觀旅局長周柏吟表示，期待這類型布展成為桃園燈會特色，因此明年台灣燈會也有類似規畫，但不直接複製，作為世客博「台灣館」的會展中心與規畫科技圖書館的「世界館」都是考慮場地。

台灣燈會 桃園 機捷

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