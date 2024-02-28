出席228活動 張善政：族群融合是慰藉先靈最好禮物
桃園市政府今天在蘆竹228紀念公園舉辦追思活動，市長張善政致詞表示，228事件是台灣歷史上永遠無法抹滅的痛，事件起因源於族群間的衝突，現在桃園是多元族群融合的縣市，無疑是慰藉先靈最好的禮物，盼大家都能擺脫陰霾，勇敢往前走。
今年追思以「流沙畫」凸顯和平主題，也設立追思牆，讓每一位與會者透過追思卡，表達對受難者的追憶。活動開始後，張善政也和27名家屬代表在紀念碑前獻花，追思受難者。
「77年前的228事件是台灣歷史上永遠無法抹滅的痛」，張善政說每年到228，市府團隊就會到蘆竹228紀念公園，緬懷當年無辜的受難者，希望在天之靈都能得到好歸宿，也表達對後代家屬的致意，希望他們擺脫陰影，面對更好的人生。
張善政說，228事件起因是族群間的衝突，既然知道原因，就要讓族群更融合；桃園市是台灣族群融化、族群多元特色最突出的縣市，全市有相當多的閩南人、河洛人，也有全台最多的客家人、台灣第二多的原住民，以及眾多新住民和眷村後代，這麼多族群在桃園，大家都體會到「我們就是一家人」。
張善政表示，現在大家快樂接受彼此、過日子，一起為桃園打拚，這就是77年來，大家從228事件裡學到最寶貴的教訓；桃園族群融合的現象，無疑也是慰藉先靈最好的禮物。
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