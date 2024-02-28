228曾爆無辜傷亡 竹市議員盼設「旭橋事件」不義遺址牌

今天是228事件77周年，新竹市中央路與府後街交會處「旭橋」當時發生官民衝突造成無辜民眾傷亡，如今改建為「成功橋」，市議員劉康彥邀集民眾重返現場，希望市府能在此處設不義遺址標示牌，讓這段歷史不被遺忘。竹市府回應，成功橋與旭橋已非同座橋體，現階段為避免混淆而維持現有橋名，但未來仍會以適當方式呈現歷史。

成功橋就位於新竹市中央路的護城河上方，地點鄰近新竹市政府、二二八紀念碑。依據國家人權記憶庫記載資料，在1947年2月27日台北爆發「緝煙事件」後影響全台，3月2日，新竹民眾於城隍廟聚集抗爭，市區發生多起衝突，軍警當時搭乘架設機槍的卡車巡至旭橋一帶，與民眾發生衝突，軍警遂開槍掃射，造成8人死亡、多人受傷。

這起發生在新竹地區嚴重的228軍民衝突事件，地點在日治時期創建的「旭橋」，為新竹市官署群與東北側官舍群之間的必經通道，之後被改建為「成功橋」。促進轉型正義委員會在2022年依促進轉型正義條例等要點，審定「新竹原旭橋」為不義遺址。

為了追思紀念228，劉康彥今天與新竹在地文史工作者王昱登，邀請市民重返昔日的旭橋了解旭橋事件始末。劉康彥受訪提到，旭橋事件流血衝突造成嚴重死傷，促轉會在前年公告此處為不義遺址，當時自己提案希望改名為旭橋，很遺憾市府並未同意。

劉康彥認為，改名只是還原歷史的方式之一，如果新竹市政府認為橋體不同、市民已經習慣橋名等理由，認為改名窒礙難行，建議可在橋旁設置解說牌，簡明扼要說明「旭橋事件」的始末，當成市民認識新竹在地歷史與政治受難者故事的起點。

劉康彥更提到，尤其行政院已公告成功橋（原旭橋）為「228事件」不義遺址，是全台公布25處其一，足見其歷史價值，新竹市文化局應有視野與責任，啟動保存與還原、詮釋歷史真相的實際作為促進社會對話，提醒公部門永不再犯侵害人權的錯誤。

竹市府文化局回應，成功橋原址為日治時期的旭橋，最早為清代時期跨越護城河的橋梁，已於戰後國民政府時期於原址重建並命名為「成功橋」，目前所存的成功橋與旭橋並非同一座橋體，為免混淆，所以現階段仍維持現有橋名。

文化局表示，二二八的歷史與苦難，不容遺忘，為了記錄這段傷痛的歷史，緬懷無辜死難者，市府過往透過訪談受難者家屬，陸續就228文史資料出版過相關作品。

此外，有關新竹原旭橋案址在空間地理和歷史脈絡上與鄰近4處文化資產，包含新竹州廳、新竹市役所、新竹市消防博物館、新竹州警務部部長官舍，市府文化局指出，未來將持續在適當機會以相關方式呈現歷史脈絡，促進社會認識其歷史意義及內涵。