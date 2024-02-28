2025桃園燈會場址拍板！世客博2館空間可能做室內展區

2025台灣燈會在桃園，選址話題隨著今年桃園燈會熱鬧程度升溫。桃園市政府經多方評估，最終擇定機捷A19站周邊場館、道路及空地，總規劃案已經上網招標；桃園市觀觀光旅遊局長周柏吟表示，桃園今年首度嘗試運用室內燈組規畫親子互動與沈浸式體驗展，頗受好評，預計明年也會使用世界客家博覽會「世界館」或「台灣館」打造類似展區，另在爭取與樂天桃園棒球場、兒童美術館等場館合作機會，一起慶祝年度傳統盛事。

2024桃園燈會如火如荼進行中，上周末24、25二天就吸引超過50萬人次造訪，南昌燈區的燈光秀與國際大型燈飾、虎頭山的親子互動燈區和傳統燈飾各有特色，加上每晚都有不同歌舞表演和雜耍特技，令不少民眾流連忘返，意猶未盡，也期待明年台灣燈會在桃園盛大舉行。

台灣燈會是國內年度盛事，活動所需空地面積往往超過20公頃；2025台灣燈會選址曾討論過高鐵桃園站前廣場或中壢體育園區，但前者年底將有廠商進駐開發，後者有高壓電塔下地工程，工程來不及在燈會前完成，桃園市政府考量交通易達性，最終在機捷A18站與A19站之間做選擇。

觀旅局表示，A18站周邊的空地零碎分散又多埤塘，水上布燈不易，幾經考量，最終以世界客家博覽會在機捷A19站布展的場館空間為基礎，再向外延伸至即將開幕的桃園市兒童美術館、青塘園等景點及周邊道路，預計布展面積約20公頃，副市長蘇俊賓也預計3月10日到台南接燈，預告明年台灣燈會在桃園。

觀旅局長周柏吟表示，今年的桃園燈會與以往有些不同，多了親子互動燈區與沈浸式體驗設施，獲得不少民眾好評，期待這類型的布展成為桃園燈會特色，因此明年台灣燈會也會有類似規劃，但不會直接複製，一定會給大家不一樣的體驗。由於這類型的布展需要室內空間，過去作為世客博「台灣館」的會展中心與規劃未來作為科技圖書館的「世界館」都在考慮範圍內，但場館本身可能同一時間也有其他活動，所以布展規模與細部規劃方向還要討論。

周柏吟也說，機捷A19站周邊還有樂天棒球場、兒美館等場館，都是未來舉辦燈會要積極爭取合作的對象，但棒球場草皮目前正在維修，未來也有職棒重要賽事舉行，會在既不破壞草皮又不影響賽事的前提下談合作，兒美館也只會利用周邊空間營造整體氛圍，不會使用館內空間。