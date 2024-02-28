議員批「攝像頭」中國用語 桃燈會廠商：業界用法

中央社／ 桃園27日電

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天質疑，桃園燈會上的警語告示有中國用語「攝像頭」，桃市府帶頭講他國語言。市府轉述廠商說法表示，業界都是這樣使用，不會刻意歸類為中國用語。

黃瓊慧日前質疑，今年的桃園燈會以「漢服體驗」為名行統戰之實，宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化行為；桃園市政府觀光旅遊局當時澄清，影片非市府及燈會承辦廠商製作，對於影片無法認同，也反對任何矮化的作為。

黃瓊慧今天再度在臉書發文質疑，桃園燈會現場的廣播和警語告示上寫的「攝像頭」是中國用語，怒批桃市府帶頭講他國語言，「攝影鏡頭就攝影鏡頭」，市府帶頭操作，是神不知鬼不覺的文化入侵。

對此，觀旅局轉述負責該雷射展演裝置的廠商說法表示，廠商是來自新加坡的專業團隊，用攝像頭來稱呼攝影機鏡頭，這是他們在演唱會、光影展演中常用的說法，用來描述相機或手機攝影裝置中的光學鏡頭部分。

廠商指出，業界一般都如此溝通使用，不會刻意歸類於中國用語，此次展演他們盡心盡力，設計不同的光影變化，只為呈現最好的內容，希望大家感受到他們的用心。

桃園 燈會

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