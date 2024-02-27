「可爾姿」桃園2健身房突歇業 新北消保官：境內33間正常營運

「可爾姿」健身房桃園市「桃園藝文店」及「大有三越店」傳出無預警歇業，新北市消保官與桃園消保官聯合前往可爾姿新北總部（韻智股份有限公司）行政調查，消保官表示，韻智公司提出方案，應足以保障桃園2間歇業加盟店會員權益，新北33間可爾姿健身房目前仍正常營運，會員權益則不受影響。

消保官指出，歇業的2間可爾姿桃園健身房的加盟主，為台新國際有限公司(下稱台新公司)，該公司因欠款遭債權人提告，經最高法院判決定讞後，債權人近期強制執行台新公司名下財產及器材，該2間健身房因此被迫歇業。

而「可爾姿」健身房以收取會員月費經營，未販售個人教練課程且未預收會員費，2健身房會員損失較輕微，韻智公司將先返還溢收費用予受影響會員，再向台新公司代位求償，會員權益應可得到充分保障。

消保官指出，據韻智公司統計，受影響2健身房會員共計695人，已有60位會員完成終止會籍的退費事宜，有30位會員已移轉會籍至其他分店，並暫停600餘名尚未決定會員會籍至今年5月31日。

另外，為因應原址房東確定不續租衝擊，韻智公司除提供2月份跨店繼續運動優惠及「姊妹享瘦券」讓會員於半年內以0元重新入會等方案外，並將於原址附近尋找新場地重新營業，請新經營者額外提供優惠方案，以補償受影響會員不便與困擾。

消保官提醒，建議有意健身的消費者於簽約付費前，仍應謹慎個人需求及業者經營風險，注意業者是否提供履約保證，且儘量於保證期間消費完畢，以避免發生消費爭議。消保官將與新北體育局及桃園市法務局持續關注韻智公司對於消費爭議後續處理情形，確保受影響會員權益得到充分保障。