新竹工業區西區部分區域 3/5停水8小時影響3704戶
台灣自來水公司今天表示，因辦理施工，在3月5日上午9時起至下午5時止於新竹工業區西區、鳳山工業區以西等區域停水，影響約3704戶，請民眾留意提早儲水備用。
台灣自來水公司發布訊息指出，為辦理「欣興電子股份有限公司光復北路新建廠房供水管線工程」施工，從3月5日上午9時起至下午5時止在鳳凰村（新竹工業區西區）、與鳳山村（鳳山工業區以西）與部分區域等，影響戶數約有3704戶。
台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
另外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。
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