還沒等到中央檢討…中大醫院規畫先縮規模 桃市府可直接核准

中央大學原計畫在桃園八德興建499張急性病床的區域醫院，但因床數申請過多，去年遭衛福部否決。市府近期建議先縮小醫院規模，以急症99床、安養200床為目標，市府可直接核准，之後再拓展規模。民代直言，長遠之計還是要向中央爭取調整醫療次分區，市府回應，目前中央暫無調整計畫，但會持續爭取，並透過在地立委向中央發聲。

中大為籌設八德校區，規畫設置中大醫院，取得八德擴大都市計畫區2公頃土地，但閒置超過10年，多次遭審計處檢討，好不容易通過市府醫事審查委員會審查，去年2月卻被衛福部醫審會駁回，因桃園次醫療區已有部立桃園醫院、長庚醫院，床位設置已接近上限。此外，中大沒醫學系，設立醫院目的也被中央質疑。

不過地方爭取醫院聲浪仍強烈，議員楊朝偉直言，八德交通建設多，未來有大鶯豐德交流道、三鶯延伸線到八德、綠線延伸中壢等，人口勢必會持續增加，現在卻沒有大型醫院，周邊大溪、復興資源也不足。

議員許家睿也指，八德所在的桃園次醫療區，有大半名額被分到林口長庚醫院，對地方非常不公平，市府應加速溝通，爭取床位額度，提升八德醫療可近性。

副市長王明鉅回應，桃園醫療區域目前畫分為南、北桃園2個次區域，市府持續向中央爭取調整成3個次區域，以均衡醫療資源，但中央現在仍無動於衷，沒有進一步討論；因此市府近期建議校方朝「醫養合一」方向規畫，以急症99床、安養200床為目標，並保留擴充空間，市府可直接核准，之後再拓展規模；針對醫療次區域畫分，也持續透過在地6名立委發聲，盼中央能盡快善意回應。

由於中大沒醫學系，現規畫採取清大附醫BOT模式，委託其他醫院團隊興建經營。中大表示，計畫還沒完全定案，校方與市府簽訂的合作備忘錄也已過期，合作備忘錄近期會重新簽訂，相關設院進度會盡快公告、招商。