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鄭朝方伴手禮遭疑為選舉鋪路 公所：市政禮盒勿過揣測

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
有民眾指出，連宣傳物品都會印製市長的圖像。圖／民眾提供
有民眾指出，連宣傳物品都會印製市長的圖像。圖／民眾提供

北市鄭朝方上任後，積極建設與行銷竹北市，不過有民眾投訴，近來有印製市長人像的客製化「福之方餅」，發放對象遍及外鄉鎮，質疑是為下屆縣長鋪路。對此，竹北市公所回應，禮品是市政聯繫使用，在不同節慶皆有不同伴手禮，也有為推廣竹北在地農漁產品設計精緻禮盒，請勿做過多政治聯想及不必要的揣測。

民眾投訴指出，新竹縣有民眾收到印有竹北市長鄭朝方照片和人像的客製化「福之方餅」，納悶「為何不是竹北市民也收到」，且這「福之方餅」發放對象遍及十三鄉鎮，認為「要為縣長鋪路？」並質疑該筆經費出處。

對此，竹北市公所回應，禮品為市政聯繫使用，在不同節慶皆有不同伴手禮，也有為推廣竹北在地農漁產品設計精緻禮盒，做為外賓拜訪、城市交流、國際交流等場合之用，主要目的為提升竹北市農漁產品能見度期能進而帶動銷售量，而相關費用皆合情合法，請勿做過多政治聯想及不必要的揣測。

據悉，鄭朝方近來積極拼市政，有不少團體到他的辦公室交流，他也會主動拜會請益，甚至與其他鄉鎮交流，禮品主要是公務上使用，並非僅限於哪個鄉鎮或縣市，日前有日本團體到竹北市參訪交流，鄭朝方也會藉此致贈行銷在地的禮盒，以往也曾致贈烏魚子和醋等，都是希望能更多行銷竹北市。

不過鄭朝方近來大動作行銷，在公共場所或禮品小物，都會印製個人的照片或搭配人形立牌，一度引發討論，認為除了行銷竹北市，更間接行銷市長本人，傳出鋪路選縣長之聲。

熟悉鄭朝方的人也為他抱屈，認為這是烏龍爆料，因為行銷的內容全部都是宣傳竹北市活動，近期竹北燈會也因市公所透過電視牆、廣播等方式，成功行銷到外縣市，才會吸引大批人潮前來，讓更多人看見竹北的重要性。

民眾投訴，近來有印製鄭朝方人像的客製化「福之方餅」，發放對象遍及外鄉鎮，質疑是為下屆縣長鋪路。圖／民眾提供
民眾投訴，近來有印製鄭朝方人像的客製化「福之方餅」，發放對象遍及外鄉鎮，質疑是為下屆縣長鋪路。圖／民眾提供
鄭朝方近來行銷活動內容，在公共場所常可看見人形立牌。圖／民眾提供
鄭朝方近來行銷活動內容，在公共場所常可看見人形立牌。圖／民眾提供
熟悉鄭朝方的人也為他抱屈，認為這是烏龍爆料，因為行銷的內容全部都是宣傳竹北市活動。圖／民眾提供
熟悉鄭朝方的人也為他抱屈，認為這是烏龍爆料，因為行銷的內容全部都是宣傳竹北市活動。圖／民眾提供

伴手禮 北市 鄭朝方

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