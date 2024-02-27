石門水庫蓄水率跌破6成 桃市成立旱災應變小組

石門水庫集水區蓄水率今天跌破6成，僅剩54.3%，蓄水量1.114億噸。桃園市經發局表示，為提早因應缺水危機，已配合經濟部水利署北區水資源分署，在23日起成立「旱災災害緊急應變小組」，提前整備抗旱應變工作。

經發局長張誠表示，石門水庫近期無明顯降雨，蓄水率持續降低中，雖根據氣象署報告，桃園市未來60天集水區雨量正常偏多，但因長期預報準確率具高度不確定性，未來降雨量仍是未知數，因此決定及早成立旱災災害緊急應變小組，掌握石門水庫水位、進出水量、有效蓄水容量等資訊，提前完成各項抗旱整備作業。

據桃園市旱災災變應對計畫，若水情轉為黃燈時，離峰及特定時段降低管壓供水，停供行政機關或國營事業的非必要用水；橙燈針對每月用水超過1000度的大戶減供20％、工業用戶減供5至20％，游泳池、洗車、三溫暖等業者減供20％，市府也會開放戰備水井、工業水井、營建地下水、水資源回收中心的回收水及再生水等替代水源，提供企業及民眾取用非飲用水。

經發局表示，桃園水情目前仍為藍燈，但出現黃燈或其他燈號，所有局處都會有配套措施因應，盼市民和產業加強節約用水，未雨綢繆做好準備。