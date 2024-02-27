神龍下凡護佑苗栗 8尾「化龍返天」相約明年再見

苗栗（火旁）龍系列活動最後儀式「化龍返天」，龍隊2月26日晚間依循傳統，在苗栗市五文昌廟最後舞龍謝神，感謝龍神下凡護佑苗栗，化龍隨著輕煙返回天庭，相約明年（火旁）龍再見。

苗栗（火旁）龍是客家人特有元宵節民俗，苗栗市公所連續辦理26年，今年最後儀式化龍返天在苗栗市五文昌廟舉行，承藝龍隊、聯大文觀系龍隊、照天龍藝、福星田寮龍藝、同心龍藝、禾豐龍藝、福苗龍藝、鶴岡龍藝，8尾龍隊參與。

龍隊在廟前廣場舞龍謝神，並接受最後一次（火旁）龍鞭炮洗禮，祥龍隨後在廣場以龍尾為底，盤龍身往上，龍頭朝向東方，布滿壽金，苗栗市長葉志航、市民代表會主席陳仁杰等人上奏表章，感謝神龍下凡，為家戶增添祥瑞之氣。

葉志航以表章引燃主火，到廣場分火給龍主接火引燃，龍身冒出熊熊烈火，在場龍隊及民眾合十，鑼鼓聲中恭送龍神隨著輕煙返回天庭，26日深夜11點多今年（火旁）龍結束，相約明年再見。