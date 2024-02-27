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竹市學區畫分 以步行距離為主軸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區畫分檢討昨開記者會。記者王駿杰／攝影
竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區畫分檢討昨開記者會。記者王駿杰／攝影

新竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區畫分檢討，昨開記者會，強調已確立「單一學區、就近入學」、「共同學區、提供選擇」、「落日條款緩衝入學」3原則，113至115學年度分階段學區畫分調整。

針對學區畫分，教育處考量實際生活圈，以步行距離為畫分主軸，單一學區以該里鄰與學校步行距離比較近者，畫分為單一學區；共同學區以該里鄰與兩校（或多校）步行距離相近（或相同），且該校學齡人口數及學校空間量能負荷。

時代力量議員蔡惠婷說，竹市學區畫分的長年亂象終於看到改變契機，由於詳細各鄰里究竟是分配到哪一個學區的資料尚未公布，還有落實居住審查的執行細節也尚未具體，提醒市府持續關注家長需求，保持良好溝通，提早因應。

民進黨議員楊玲宜說，學區如何重新畫分、是否符合家長學生的期待，無人知曉；居住事實查核如何落實也沒公布，未來勢必加重教師負擔，市府要加派人力編制或設置專責小組，不能淪為形式口號，應盡速向市民說明。

副市長邱臣遠昨表示，竹市學區畫分面臨未與時俱進調整、就學供需失衡、總量限制學校轉分發等因素，市府已辦理總量限制修法加強居住事實查核、增建校舍及尋覓校地擴增學校招收名額、安心通學專車、推動新設高中與校校均質等。

時代力量 議員 邱臣遠

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