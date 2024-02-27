中壢中大前三岔路口 易肇事惹怨

桃園市中壢區中正路、三民路與志廣路口事故頻仍，民眾抱怨行穿線與號誌太遠看不見，工廠抱怨路口禁止左轉貨車繞道不便，議員謝美英接獲陳情要求改善，市府交通局昨表示，決定拆除三民路分島、三民路口停止線往前推移、中正路往中央大學方向禁止左轉三民路，預計3月中完成改善。

交通局統計，此路口屬多岔大路口，車流多、動線複雜，以轉向衝突最多，也名列桃園市前30大易肇事路口，確實需要改善。

謝美英表示，民眾抱怨，三民路一段車輛停等線、行穿線已往前移，交通號誌卻未移動，形成行穿線、人行號誌「分家」且相距太遠，駕駛無法看清紅燈右轉燈號，造成後方車流回堵，轉角防撞桿也影響右轉車輛；另中正路868巷內工廠車輛禁止左轉三民路一段，無法直接走國1交流道，也抱怨不便。

市府交通局交通安全資訊科表示，會將三民路口停等線往前移、三民路右轉志廣路口截角外推，拆除三民路分隔島，在中正路往中央大學方向禁止左轉三民路，三民路將施工增加一組紅綠燈提高行車辨識，行人燈誌桿移至行穿線旁，預計3月中旬前完成改善。

三民路口防撞桿已拆除，也有市民認為，右轉車輛容易碰撞往附近加油站的車輛，如有防撞桿可降低事故發生；交通局也將參考改善。