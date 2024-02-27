湧50萬人潮 桃園燈會塞爆 市府提解方

桃園燈會元宵假期吸引超過50萬人次，獲不少好評，大量人車湧入，會場周邊難免塞車，另有賞燈民眾建議增設廁所；市府觀旅局昨回應，周末人潮超過預期，已機動調派接駁車次、加派人力疏導交通，並增加場域內部指標，盼帶給民眾更舒適的體驗。

桃園燈會2月21日起在桃園區虎頭山創新園區、南昌公園兩大燈區登場，結合新型大型光雕秀與傳統燈會元素，邀5間知名在地宮廟神尊現場祈福，不少民眾大讚氣氛棒「宛如置身古代」。

上周末元宵節晚間，大量進場車潮影響周邊交通，春日路、三民路和桃園巨蛋旁等街道「塞好塞滿」，因春日路連結國道1號，甚至造成下國道車流堵塞，有賞燈遊客形容「不是開玩笑的塞」，居民也抱怨出入不便。

議員林政賢表示，民眾想搭接駁車要在桃園火車站等1小時，每班車間距10至15分鐘，1小時僅4到6班，相當1小時只載運200至300人，上車還要塞在車陣半小時，許多遊客不想等用走的。

也有民眾向議員黃瓊慧投訴，會場攤販影響行走，流動廁所位置也沒事先宣導，導致女廁大排長龍。2議員都建議市府妥善檢討，把握最後1周改善，讓明年台灣燈會在桃園更順利舉行。

觀旅局長周柏吟表示，活動前皆召開跨局處會議討論交通疏導、賞燈動線等措施，但第1周元宵節假日人潮超過預期，晚間6點過後瞬間湧入大量人潮，超出現場路幅、場域可容納量；當下已機動調派接駁車次，加派人力疏導，市府也在既有公廁外增加50座流動廁所，並加強指引。

昨也有民眾反映，手機遭展區內的雷射強光「照壞」。觀旅局表示，活動現場已設置多面警示牌，工作人員隨時提醒民眾避免直視雷射光源，並已廣播宣導，後續會繼續加派人力，增加現場宣傳次數，並在民眾進場前預先提醒。

觀旅局說，上周末共吸引超過50萬人次賞燈，接駁車次也超過400班次，本周末會做好準備迎接人潮和車潮，活動3月3日閉幕，歡迎民眾把握時間賞燈。