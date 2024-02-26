獎勵急產接生消防員 鍾東錦勾起當年心疼太太陷入恐懼回憶

苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧等人，月前現場接生急產一名新生兒，縣長鍾東錦今天頒發獎勵金，並勾起回憶，心疼太太陳美琦當年生產時，羊水提早破裂，讓他陷入絕對恐懼的陳年舊事。

鍾姓婦人今年1月24日懷孕30多周在苗栗市住家，突然感到不正常腹痛，頭屋消防分隊黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境出勤到場，發現鍾婦在家中羊水已破裂，當協助至1樓擔架上時，再次檢查發現新生兒露出胎頭，立即決定現場接生，順利產下女嬰，母女均安。

家人今天帶著女嬰到頭屋消防分隊感謝，鍾東錦等人到場致贈禮金，及濕紙巾、彩色筆、苗栗消防Q火貓玩偶，同時在賀卡上寫下祝福誕生的語句，此外，頒發當天執行急產救護勤務的黃雅慧、黃柏璁、邱國境獎勵金。

鍾東錦晚間在臉書透露一段陳年舊事，他說，女兒鍾可可出生那天，陳美琦的羊水提早破了，一時間他慌了手腳，抱起太太從3樓往樓下衝，樓梯的燈光很暗，腳步聲很急促，汗一顆顆從陳美琦的額頭冒出來，而他的焦急與慌亂無法忘懷。

「我抱著美琦從三樓衝向一樓，那是我一生中，第一次對於可能失去她而感到絕對的恐懼。」鍾東錦表示，太太的體型比較嬌小，他捨不得太太受苦，怕美琦 痛、怕美琦受難，所以只生了一個可可。