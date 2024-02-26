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愛狗民眾照過來！ 苗栗國際畜犬展覽比賽下周末登場
社團法人台灣畜犬協會定期在全台舉辦國際犬展辦理犬種審查，開春首場選定3月2、3日在苗栗市巨蛋體育館舉辦「2024苗栗國際畜犬展覽比賽暨KCT北區聯合會犬展」，苗縣府動防所除了歡迎愛狗民眾一起來參加活動外，也將配合寵物登記宣導，呼籲勿向來路不明業者購買特定寵物，以杜絕非法業者。
縣府表示，縣內去年完成特定寵物業評鑑計51家，截至目前為止已取得特定寵物業許可證業者成長至63家。這次動防所與畜犬協會合作，為配合寵物登記宣導活動，將在現場9點至16點舉辦免費動物狂犬病預防注射、晶片植入寵物登記及動物保護宣導，提供民眾寵物照顧和保健需求新知。
動防所提醒，犬隻屬特定寵物業管理辦法所定的「特定寵物」，任何人未經許可，不得擅自經營特定寵物的繁殖、買賣或寄養，縣民朋友如欲購買犬貓，應向領有「特定寵物業許可證」的店家購買，並向業者索取「寵物登記證明、特定寵物飼養管理須知、最近三個月內獸醫師開立的特定寵物診斷書或檢驗證明書，以及來源母犬或貓的晶片號碼」等資訊，以維護消費者權益。
縣長鍾東錦表示，毛小孩已是家庭成員中重要的一份子，也是許多人的心靈支柱，消費者在購買前若能謹慎選擇，對自己與毛小孩將更有保障。
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