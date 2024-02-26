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好消息！苗栗設高普考考場 鍾東錦：我們要的只是公平

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
考選部主任秘書董鴻宗（左）率團隊今天拜會鍾東錦（右），致贈高普考點榜筆，宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影
考選部主任秘書董鴻宗（左）率團隊今天拜會鍾東錦（右），致贈高普考點榜筆，宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影

苗栗縣今年7月將首設高普考考場，考選部主任秘書董鴻宗今天拜會縣長鍾東錦時宣布好消息，鍾東錦直呼是大禮物，「我們要的只是公平」，考生不必舟車往返，影響考試成績，甚至是水準。

董鴻宗由縣府人事處長張翠芬等人陪同，率團隊今天拜會鍾東錦，致贈高普考點榜筆，並到國立苗栗高中視察，董鴻宗說，考試院是服務型，與地方政府有更多的參與及交流，張翠芬爭取並轉達心聲，因此今年7月5日至7月9日的高普考考場，苗栗首設考場，設在苗栗高中。

他指出，高普考苗栗考場是最後一塊拼圖，台灣本島因基隆市毗鄰台北市之外，其他縣市都有高普考考場，苗栗設考場有700多人受惠，甚至有可能就是坐在原來的座位應考，此外，考試院會持續滾動檢討地方特考、升等考等，苗栗也設考場，嘉惠更多考生。

鍾東錦非常感謝董鴻宗帶來大禮物，他強調要的只是公平，考生必須舟車勞頓到外縣市考試，對苗栗人不公平，鍾東錦並喊話可以就近考試，也希望在地就職，否則公務機關職務代理人流動率較高，可能影響行政效能。

縣府秘書長陳斌山以過來人分享經驗，他考過1次普考、4次高考，都是到台中或台北考試，因擔心路程風險，開車怕高速公路車禍，搭火車又要轉乘，都是提前一天先去熟悉考場，避免1年辛苦浪費。

縣府文化觀光局客家事務科長湯惠琴說，她都是到台中考場考試，每天一早6點多搭火車到台中火車站，再轉搭計程車，考前一天不敢太晚睡，又緊張睡不好，可以在熟悉的環境應考，有助於穩定心情及成績。

文觀局黃姓辦事員家竹南，她參加普考時，必須先做功課新竹的考場，當天騎機車到竹南火車站，搭車到新竹，再轉搭公車到考場，必須花費1個多小時，還好路程都很順利。

考選部主任秘書董鴻宗率團隊今天拜會鍾東錦，致贈高普考點榜筆，宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影
考選部主任秘書董鴻宗率團隊今天拜會鍾東錦，致贈高普考點榜筆，宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影

火車站 鍾東錦 高普考

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