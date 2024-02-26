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桃園介壽國中舊址 都計變更通過

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園復興區介壽國中舊址變更為機關用地，未來規畫進駐消防分隊，操場改為停車場。圖／桃園都發局提供
桃園復興區介壽國中舊址變更為機關用地，未來規畫進駐消防分隊，操場改為停車場。圖／桃園都發局提供

桃園市復興區介壽國中2021年搬遷整併至羅浮高中，舊址面積3.39公頃，是當地少有的大型公共空間，內政部已審議變更為機關用地，市府未來規畫進駐消防分隊，操場改為停車場，原有校舍可提供青創、藝術展演等公共服務使用，預計9月發布實施都市計畫。

消防局復興分隊目前在角板山商圈內，救災救護車輛出勤動線易與觀光人潮衝突，辦公空間也不夠，經消防局提出、多方討論後，市府決定調整介壽國中舊址學校用地為機關用地，1月16日獲內政部都委會審議通過。

地方也關心建設進度，多次呼籲加速妥善利用。都發局長江南志昨表示，預計3月底辦理公展，9月發布實施，進入實質建設接階段後，可望明顯提升整體角板山居住環境和旅遊品質。

江南志說，配合都計發布實施，消防局規畫在舊址北側0.39公頃土地建消防廳舍；原校舍及操場也進行整體空間評估，操場預計作停車場，原校舍可供青創、藝術展演等公共服務使用，不僅增加角板山商圈周邊停車空間，未來媒合青創駐點，也可為角板山商圈旅遊加分。

內政部 角板山 青創

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