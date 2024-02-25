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桃園龍潭迎古董踩街熱轟轟 30隊伍逗趣裝扮爭奇鬥艷
2024桃園市龍潭迎古董接財神嘉年華，繼昨天五榖爺出巡接財神，今天下午舉辦迎古董踩街活動在龍潭街頭動起來，今年30組團隊爭奇鬥艷以各式逗趣裝扮和道具踩街，市長張善政表示，龍潭迎古董接財神踩街活動，已成為龍潭區指標性意義，今年的迎古董踩街嘉年華活動必定比往年更熱鬧、市府會努力延續這項傳統，發揚在地文化。
「迎古董」活動起源於日本昭和年間時期，龍潭分為上街、下街，居民自製道具遊街互相揶揄，大家也一同激盪更多表演點子，展現出樸實的庶民文化，演變至今成為龍潭在地文化特色活動，「接財神」則是藉由祭祀財神爺以增添財運，今年龍潭迎古董接財神活動，今年總共有30組團隊參加，各自不同的特色，逗趣裝扮和道具爭奇鬥艷，十分熱鬧。
今年迎古董踩街嘉年華隊伍從北二高架橋下為起點，參與隊伍服裝道具別出心裁，帶給大家耳目一新的創意驚喜，包括地方客家特色的客家採茶隊伍，也有結合龍年創意的舞龍，還有幼稚園幼童參與踩街，沿途吸引許多民眾、遊客拍照，今年客家事務局特別以街舞結合客家八音參與表演，促進客家文化傳承與創新。
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